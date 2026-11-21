जयमाल के बाद दूसरी युवती को लेकर कमरे में चला गया दूल्हा, दुल्हन का चढ़ गया पारा, बोली-अब नहीं करूंगी शादी
शादी के कार्यक्रमों की शुरुआत होने के साथ हंगामे के मामले सामने आने लगे हैं। फिरोजाबाद में एक दूल्हा युवती को कमरे में लेकर चला गया, यह देखकर दुल्हन का पारा चढ़ गया और उसने शादी करने से मना कर दिया।
Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान खासा हंगामा हो गया। जयमाल के बाद दुल्हन ने दूल्हे को लेकर ऐसी बात कह दी कि लड़की और लड़के वालों के होश ही उड़ गए। दुल्हन का आरोप था कि दुल्हन दूसरी युवती को लेकर एक कमरे में चला गया और उसके साथ आधे घंटे तक रहा। दुल्हन ने दूल्हे की इस हरकत के बाद शादी करने से ही मना कर दिया। काफी समझाने के बाद भी दुल्हन शादी करने को राजी नहीं हुई। मामला थाने पहुंचा, लेकिन यहां भी बात नहीं बनी। जिसके चलते बारातियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा है।
फिरोजाबाद के गोपाल मैरिज होम में शादी का आयोजन था। लड़की वाले फिरोजाबाद में ही अपनी बेटी की शादी करने के लिए एटा से पहुंचे थे। जबकि लड़के वाले इसी जिले के निवासी हैं। लड़की और लड़का पक्ष के लोग इसी मैरिज होम में ठहरे हुए थे। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं। जयमाल के समय लड़की स्टेज पर पहुंची। दूल्हा पहले से मौजूद था। जयमाल रस्म के बाद दूल्हा एक युवती के साथ कमरे में चला गया और वह युवती के साथ फोटो खिंचवाने लगा। यह देखकर दुल्हन का पारा हाई हो गया। दुल्हन का आरोप है कि दूल्हा दूसरी युवती को लेकर मैरिज होम के एक कमरे में चला गया और फोटो शूट कराने लगा। कुछ देर बाद दूल्हे ने कैमरामैन को भी बाहर निकाल दिया। दूल्हा करीब आधे घंटे तक युवती के साथ अकेले कमरे में रहा। दुल्हन ने इसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया।
थाने में दोनों पक्षों की हुई काउंसलिंग
दुल्हन के शादी से इनकार करते ही शादी में मौजूद मेहमानों में हड़कंप मच गया। बारातियों की भी सिट्टी-बिट्टी गुल गई हो। हालांकि नाते-रिश्तेदारों ने दुल्हन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुल्हन शादी करने के लिए मानने को तैयार नहीं हुई। बात थाने तक जा पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग कराई। देर रात तक दोनों के बीच बात नहीं बन सकी थी।
लड़की को लेकर क्या बोला दूल्हा
दुल्हन के लगाए गए आरोप पर दूल्हे ने बताया कि वह लड़की उसके दोस्त की बहन थी। वह गुड़गांव में काम करती और कासगंज में रहती है। वह मुझे बताने आई थी कि अब वह वापस जा रही है। दरवाजा बंद करने वाली बात गलत है। मैंने कोई दरवाजा बंद नहीं किया था और न ही मैंने कैमरामैन को कमरे से बाहर किया था।
शादी के दिन दूल्हा हो गया गायब
वहीं दूसरी ओर शादी-बारात को लेकर एक सनसनीखेज मामला बरेली से सामने आया है। यहां शादी के दिन दूल्हा अचानक से गायब हो गया। लड़के वालों ने काफी खोजबीन की लेकिन दूल्हे का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद थाने में दूल्हे के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। दूल्हे के गायब होने की जानकारी जब लड़की पक्ष के पास पहुंची तो बारात की सारी खुशियां ही काफूर हो गई हैं। दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे और बारात का इंतजार ही करती रह गई। इतना ही नहीं बारात के स्वागत को लेकर लड़की वालों ने जो तैयारियां कर रखी थीं, वह सभी धरी की धरी रह गईं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।