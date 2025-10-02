After Durga idol immersion tractor trolley full of devotees overturned injuring seven people बलरामपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, सात लोग घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बलरामपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, सात लोग घायल

बलरामपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बलरामपुरThu, 2 Oct 2025 10:01 PM
बलरामपुर के उतरौला-गोंडा मुख्य मार्ग के ग्राम गुमड़ी के पास दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई है। जिसमें सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। संयुक्त जिला अस्पताल में घायलों को एंबुलेंस की मदद से ले जाया गया है। सूचना पर एसडीएम,सीओ व अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं।

श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के ग्राम तिवारी पुरवा व सरहसवा गांव के करीब दो दर्जन लोग गुरुवार को मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होकर रात करीब साढ़े सात बजे घर वापस लौट रहे थे। गुमड़ी गांव के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। चालक के संतुलन खो देने से वाहन हाईवे से नीचे जाकर पलट गया। हादसे में वाहन पर सवार तिवारीपुरवा के रहने वाले भजनू (38), उर्मिला (40), दुलारपति (32), स्वाती (20), आकाश (19), जाह्नवी (8) और खुशबू (22) समेत सभी दब गए। सड़क से गुज रहे लोगों ने वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला।

सूचना पर एसडीएम, सीओ व एसएचओ कर्मवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। एंबुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उपरोक्त सात लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद काफी देर तक वाहनों का लंबा जाम भी लगा रहा। जैसे-तैसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटवाया। जिसके बाद आवागमन बहाल हो सका है। एसएचओ ने बताया कि तीन लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।

प्रतिमा विसर्जन के दौरान करंट से 12 लोग झुलसे

उधर, जौनपुर जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में गुरुवार को मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन की तैयारी के दौरान बड़ा हादसा होने से बच गया। मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था करते समय अचानक करंट लगने से 10 से 12 लोग झुलस गये। जिनमें चार को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मूर्ति विसर्जन की तैयारी में जुटे ग्रामीण जैसे ही बिजली के हाईटेंशन तार के संपर्क में आए, जोरदार झटका लगा और कई लोग जमीन पर गिर पड़े। ग्रामीण तत्काल घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल और अन्य नजदीकी निजी अस्पतालों में लेकर पहुंचे। करंट लगने से घायल हुए लोगों में अमरजीत बिंद, सुमित्रा बिंद, रीना बिंद, बच्चन बिंद और राम अवध बिंद का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

