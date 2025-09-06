After dog and horse, now a snake entered the children's ward of the district hospital, panic among patients and attendan कुत्ता-घोड़ा के बाद अब जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में घुसा सांप, मरीज-तीमारदारों में दहशत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कुत्ता-घोड़ा के बाद अब जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में घुसा सांप, मरीज-तीमारदारों में दहशत

यूपी के बुलंदशहर में जिला अस्पताल में अब सांप घुसा है। शनिवार को बच्चा वार्ड में सांप देखकर हड़कंप मच गया। मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई। लोगों का शोर सुनकर सांप वार्ड से बाहर तो चला गया लेकिन दहशत बरकरार है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:40 PM
यूपी के सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के घूमने के वीडियो और तस्वीरें तो अक्सर आती रहती हैं। पिछले दिनों झांस के सरकारी अस्पताल में घोड़ा घुस गया था। वह भी एक नहीं दो घोड़े एक साथ अस्पताल में घुसे और आराम से टहलते रहे। अब बुलंदशहर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बने बच्चा वार्ड में सांप घुस आया है। शनिवार को बच्चों के वार्ड में सांप को देखकर खलबली मच गई। मरीज और तीमारदारों ने स्टाफ को बुलाया। मरीजों का कहना है कि इससे पहले भी सांप घुसा था। करीब 15 दिनों से अस्पताल में यह सांप घूम रहा है, जिससे मरीजों और तीमारदारों में दहशत का माहौल है।

कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बच्चा बार्ड बना हुआ है। यहां मरीज भर्ती हैं और उनके साथ कुछ तीमारदार भी बैठे हुए थे। इसी दौरान तीमारदार महिला रुखसाना की नजर बेड के नीचे गई तो करीब दो फिट लंबा सांप वहां दिखाई दिया। सांप को देखते ही उसकी चीख निकल गई। आसपास के तीमारदार भी शोर मचाने लगे। शोर सुनकर मरीजों में भी दहशत देखी गई। कई मरीज उठ कर बैठ गए।

ये भी पढ़ें:VIDEO: सांड, कुत्ता, भैंस के बाद अब घोड़ा, यूपी के सरकारी अस्पताल में सहमे लोग

लोगों के शोर मचाने पर सांप दरवाजे के नीचे से निकल गया। शोर सुनने के बाद कर्मचारी भी वहां पहुंचे। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से यह सांप घूम रहा है। एक सप्ताह पहले भी इमरजेंसी वार्ड में सांप घुस आया था। मरीजों ने कहा कि अब वार्ड में कुत्ते के साथ सांप भी घुसने लगे हैं। प्रभारी सीएमएस डॉ. रविप्रकाश ने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है। किसी ने फोटो भी खींचा है। कर्मचारियों से सफाई कराते हुए सांप को पकड़वाया जाएगा। पिछले ही हफ्ते झांसी के रेलवे अस्पताल में दो घोड़े घुस गए थे। पूरे अस्पताल में ये घोड़े काफी देर तक टहलते रहे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था।

