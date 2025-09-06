कुत्ता-घोड़ा के बाद अब जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में घुसा सांप, मरीज-तीमारदारों में दहशत

यूपी के बुलंदशहर में जिला अस्पताल में अब सांप घुसा है। शनिवार को बच्चा वार्ड में सांप देखकर हड़कंप मच गया। मरीजों और तीमारदारों में दहशत फैल गई। लोगों का शोर सुनकर सांप वार्ड से बाहर तो चला गया लेकिन दहशत बरकरार है।

यूपी के सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के घूमने के वीडियो और तस्वीरें तो अक्सर आती रहती हैं। पिछले दिनों झांस के सरकारी अस्पताल में घोड़ा घुस गया था। वह भी एक नहीं दो घोड़े एक साथ अस्पताल में घुसे और आराम से टहलते रहे। अब बुलंदशहर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बने बच्चा वार्ड में सांप घुस आया है। शनिवार को बच्चों के वार्ड में सांप को देखकर खलबली मच गई। मरीज और तीमारदारों ने स्टाफ को बुलाया। मरीजों का कहना है कि इससे पहले भी सांप घुसा था। करीब 15 दिनों से अस्पताल में यह सांप घूम रहा है, जिससे मरीजों और तीमारदारों में दहशत का माहौल है।

कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बच्चा बार्ड बना हुआ है। यहां मरीज भर्ती हैं और उनके साथ कुछ तीमारदार भी बैठे हुए थे। इसी दौरान तीमारदार महिला रुखसाना की नजर बेड के नीचे गई तो करीब दो फिट लंबा सांप वहां दिखाई दिया। सांप को देखते ही उसकी चीख निकल गई। आसपास के तीमारदार भी शोर मचाने लगे। शोर सुनकर मरीजों में भी दहशत देखी गई। कई मरीज उठ कर बैठ गए।