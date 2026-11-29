मिर्जापुर में 15 महीने तक जिलाधिकारी के तौर पर रहे पूर्व आईएएस अनुराग पटेल ने अब राजनीति में एंट्री कर ली है। अनुराग पटेल ने अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस की सदस्यता ग्रहण की है।

Former IAS Anurag Patel: यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते-आते प्रशासनिक अफसरों का रुझान अब राजनीतिक की तरफ बढ़ रहा है। कुछ रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आ रहे हैं तो कोई वीआरएस लेकर सियासी मैदान में दांव आजमाने कोशिश कर रहा है। अभी हाल में मिर्जापुर की डीएम रहीं दिव्या मित्तल नौकरी छोड़कर राजनीति में उतर आईं और इसके बाद अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। अब मिर्जापुर के ही पूर्व डीएम अनुराग पटेल ने भी राजनीति में एंट्री ले ली है। अनुराग पटेल ने रविवार को प्रयागराज में अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल (एस) में शामिल हो गए हैं।

मिर्जापुर में 15 महीनों तक डीएम रहे हैं अनुराग पटेल अपना दल एस में शामिल हुए अनुराग पटेल मिर्जापुर में 15 महीनों तक डीएम रहे हैं। प्रशासनिक नौकरी करने के बाद अनुराग पटेल का रुझा राजनीति की तरफ हुआ तो वह अनुप्रिया पटेल की पार्टी में शामिल हो गए। चर्चा है कि अनुराग पटेल को दिव्या मित्तल के खिलाफ टिकट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है कि दो पूर्व आईएएस के बीच मिर्जापुर में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

चांदी का मुकुट पहनाकर अनुप्रिया पटेल का किया अभिनंदन विजय संकल्प रैली में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का समर्थकों ने अभिनंदन किया। उन्हें चांदी का मुकुट पहनाने के साथ चांदी का कप भेंटकर सम्मानित किया गया। इस दौरान तलवार और गदा भी भेंट की गई। रैली में पूर्व आईएएस अधिकारी अनुराग पटेल ने अपने समर्थकों के साथ अपना दल एस की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया।

भीड़ देख बोलीं अनुप्रिया पटेल-विरोधी थर थर काँपने लगे यूपी के प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल प्रयागराज मे संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। इस मैदान पर नजर डालने वाले विरोधी अंदर से थरथर कांप रहे होंगे। उनकी धड़कनें बढ़ गई होंगी। यह जनसैलाब यूं ही नहीं उमड़ा है। इसके पीछे 1995 से डॉ. सोनेलाल पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई लंबी यात्रा, तपस्या और संघर्ष है। उन्होंने ये बातें विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहीं। अनुप्रिया पटेल के रैली स्थल पर पहुंचने पर अपना दल (एस) के विधायक वाचस्पति ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया और चांदी का कप भेंट किया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल मंच से गदा लहराती नजर आईं। आयोजकों के मुताबिक, रैली में करीब 50 हजार लोग पहुंचे। कार्यक्रम के जरिए पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है।