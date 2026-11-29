दिव्या मित्तल के बाद एक और पूर्व IAS की राजनीति में एंट्री, अनुराग पटेल अपना दल में शामिल
मिर्जापुर में 15 महीने तक जिलाधिकारी के तौर पर रहे पूर्व आईएएस अनुराग पटेल ने अब राजनीति में एंट्री कर ली है। अनुराग पटेल ने अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस की सदस्यता ग्रहण की है।
Former IAS Anurag Patel: यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते-आते प्रशासनिक अफसरों का रुझान अब राजनीतिक की तरफ बढ़ रहा है। कुछ रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आ रहे हैं तो कोई वीआरएस लेकर सियासी मैदान में दांव आजमाने कोशिश कर रहा है। अभी हाल में मिर्जापुर की डीएम रहीं दिव्या मित्तल नौकरी छोड़कर राजनीति में उतर आईं और इसके बाद अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। अब मिर्जापुर के ही पूर्व डीएम अनुराग पटेल ने भी राजनीति में एंट्री ले ली है। अनुराग पटेल ने रविवार को प्रयागराज में अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल (एस) में शामिल हो गए हैं।
मिर्जापुर में 15 महीनों तक डीएम रहे हैं अनुराग पटेल
अपना दल एस में शामिल हुए अनुराग पटेल मिर्जापुर में 15 महीनों तक डीएम रहे हैं। प्रशासनिक नौकरी करने के बाद अनुराग पटेल का रुझा राजनीति की तरफ हुआ तो वह अनुप्रिया पटेल की पार्टी में शामिल हो गए। चर्चा है कि अनुराग पटेल को दिव्या मित्तल के खिलाफ टिकट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है कि दो पूर्व आईएएस के बीच मिर्जापुर में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
चांदी का मुकुट पहनाकर अनुप्रिया पटेल का किया अभिनंदन
विजय संकल्प रैली में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का समर्थकों ने अभिनंदन किया। उन्हें चांदी का मुकुट पहनाने के साथ चांदी का कप भेंटकर सम्मानित किया गया। इस दौरान तलवार और गदा भी भेंट की गई। रैली में पूर्व आईएएस अधिकारी अनुराग पटेल ने अपने समर्थकों के साथ अपना दल एस की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया।
भीड़ देख बोलीं अनुप्रिया पटेल-विरोधी थर थर काँपने लगे
यूपी के प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल प्रयागराज मे संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। इस मैदान पर नजर डालने वाले विरोधी अंदर से थरथर कांप रहे होंगे। उनकी धड़कनें बढ़ गई होंगी। यह जनसैलाब यूं ही नहीं उमड़ा है। इसके पीछे 1995 से डॉ. सोनेलाल पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई लंबी यात्रा, तपस्या और संघर्ष है। उन्होंने ये बातें विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहीं। अनुप्रिया पटेल के रैली स्थल पर पहुंचने पर अपना दल (एस) के विधायक वाचस्पति ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया और चांदी का कप भेंट किया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल मंच से गदा लहराती नजर आईं। आयोजकों के मुताबिक, रैली में करीब 50 हजार लोग पहुंचे। कार्यक्रम के जरिए पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है।
जनसमूह देखकर विरोधी थर-थर कांप रहे
अनुप्रिया पटेल ने कहा-यहां पर हमारे वैचारिक अनुयायी आए हैं। वे पहले अखबारों के पन्ने पलटते थे, तो अपनी कलम से लिखते थे-'अरे, अपना दल वोटकटवा पार्टी है।' लेकिन आज आपने अपने फौलादी इरादों से पत्रकार भाइयों को विवश कर दिया है कि अब जब वे कलम उठाते हैं, तो उसी अपना दल को उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी लिखते हैं। अनुप्रिया पटेल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यहां जुटा जनसमूह देखकर विरोधी थर-थर कांप रहे होंगे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जो जनसैलाब उमड़ा है, वह पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ताकत दिखाता है। अलोपीबाग स्थित सरदार पटेल संस्थान में अपना दल (एस) की विजय संकल्प रैली में विशाल जनसमूह उमड़ा। आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।