पत्नी से विवाद के बाद फौजी ने खुद को मकान में बंद कर लगाई आग, खाली कराए गए आसपास के मकान

Dinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाताTue, 9 Sep 2025 10:30 PM
मेरठ के कंकरखेड़ा सैनिक विहार सी-ब्लाक में रहने वाले लांसनायक ने मंगलवार दोपहर पत्नी से विवाद के बाद अपने ही मकान में तोड़फोड़ करते हुए मुख्य गेट को बंद कर लिया और मकान में आग लगा ली। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी। आसपास के मकानों को खाली करा लिया गया। पुलिस और दमकल टीम बचाव कार्य में जुट गई। आग और धुएं के कारण दो पुलिसकर्मियों की हालत बिगड़ गई। दमकल टीम ने एक घंटे की मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा और फौजी को बाहर निकाला। लांसनायक को हिरासत में रखा गया है।

सैनिक विहार कॉलोनी में लांसनायक संदीप कुमार रहते हैं। उनकी तैनाती राजस्थान में है। मकान में ऊपर वाली मंजिल पर पत्नी संगीता और 18 साल का बेटा रोहित रहते हैं। मकान का नीचे का हिस्सा किराये पर दिया हुआ है। संदीप एक सप्ताह की छुट्टी लेकर घर आए थे। मंगलवार को संदीप का पत्नी संगीता से विवाद हो गया। इसके बाद संदीप ने खुद को मकान में बंद कर लिया और वहां रखे सामान में आग लगा दी। कमरे में लगी आग को देख फौजी की पत्नी और बेटे ने सूचना यूपी-112 और दमकल को दी।

थाना पुलिस और फायर टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस और फायर टीम ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन फौजी ने एक नहीं सुनी। आसपास के मकानों में धुआं पहुंचने लगा तो सभी मकानों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित किया गया। धुआं ज्यादा होने से दो पुलिसकर्मियों की हालत बिगड़ गई। करीब एक घंटे के बाद दरवाजा नहीं खोला गया तो दरवाजा तोड़ दिया गया। संदीप को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। आग से कमरे में रखा बेड, अलमारी और सारा सामान जल गया।

पत्नी बोली, मामूली बात पर हुआ था झगड़ा

संदीप की पत्नी संगीता ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व संदीप छुट्टी आए थे। मामूली बात पर झगड़ा हुआ जिसके बाद कहासुनी हो गई। संदीप ने मारपीट कर दी। विरोध पर संदीप ने खुद को कमरे में बंद किया और आग लगा दी। बार-बार मरने की धमकी दे रहे थे, इसलिए पुलिस को कॉल किया। दरवाजा तोड़कर पुलिस ने संदीप को बाहर निकाला।

ब्लॉक की लाइट कराई बंद

संदीप ने मकान में आग लगाई तो आसपास के लोगों ने ब्लॉक की लाइट बंद कराई। फायर टीम ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पानी अंदर फेंकने का रास्ता नहीं था। मकान में धुआं भर गया। पुलिस और फायर टीम ने हथौड़े लेकर खिड़कियां तोड़ डाली, जिससे धुआं बाहर निकाला। आसपास के घरों में भी धुआं भर गया था। इसी को लेकर कई लोगों की हालत खराब हो गई।

मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, फौजी का पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद मकान में आग लगाई थी। फायर टीम ने आग बुझाकर लांसनायक संदीप को बचा लिया, फिलहाल काउंसिलिंग कराई जा रही है।

