Hindi NewsUP NewsAfter Deputy Commissioner Prabha Bhandari, two senior officers are now on the CBI radar questioning in a bribery
70 लाख की रिश्वत में डिप्टी कमिश्नर के बाद अब 2 बड़े अधिकारी भी सीबीआई की रडार पर, होगी पूछताछ

संक्षेप:

यूपी के झांसी में 70 लाख की रिश्वत में डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के बाद अब 2 बड़े अधिकारी भी सीबीआई की रडार पर है। दो बड़े अफसरों की भूमिका की और गहनता से जांच शुरू की है। सीबीआई जल्द दोनों से पूछताछ करेगी।

Jan 23, 2026 10:16 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सीबीआई ने झांसी में 70 लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में सीजीएसटी के दो बड़े अफसरों की भूमिका की और गहनता से जांच शुरू की है। दोनों अधिकारियों के पास सीबीआई के छापे से पहले रिश्वत लेने की शिकायत की गई थी। इसके बावजूद दोनों ने जीएसटी में छापे मारने के लिए सर्च वारंट नहीं जारी किया था। इतना ही नहीं इस बारे में मुख्यालय के अफसरों को भी कुछ नहीं बताया था। सीबीआई जल्द दोनों से पूछताछ करेगी।

सीबीआई ने रिश्वतखोरी में पकड़ी गई झांसी में सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, अधीक्षक अनिल तिवारी व अजय शर्मा को व्यापारी से 70 लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सीबीआई इस पूरे रिश्वत प्रकरण की हर कड़ी से पर्दा उठाने पर लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रभा भंडारी को एक दिन व अनिल और अजय को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया। अनिल व अजय से शुक्रवार को भी काफी देर पूछताछ की गई। इस दौरान ही कुछ और जानकारियां सामने आई।

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उनके विभाग में शिकायत से पहले पीड़ित व्यापारी ने जीएसटी के दो बड़े अफसरों से इस बारे में बताया था। उस समय कहा गया था कि वह लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। पर, बाद में इन दोनों ने अफसरों से छापे की कार्रवाई नहीं की। साथ ही मुख्यालय में भी इसकी सूचना नहीं दी। सीबीआई इसके बाद से ही इन दोनों अफसरों के बारे में और जानकारियां जुटा रही है। वह यह पता कर रही है कि कहीं रिश्वत प्रकरण में डिप्टी कमिश्नर की इन लोगों से साठगांठ तो नहीं थी।

इसके अलावा दोनों आरोपियों ने सीबीआई को झांसी जीएसटी कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के बारे में कई साक्ष्य दिए है। ये लोग किसी न किसी रूप में रिश्वत प्रकरण में मददगार रहे हैं। सीबीआई जल्दी ही इन सभी से पूछताछ करेगी। उधर दोनों आरोपियों अनिल व अजय की रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
