70 लाख की रिश्वत में डिप्टी कमिश्नर के बाद अब 2 बड़े अधिकारी भी सीबीआई की रडार पर, होगी पूछताछ

संक्षेप: यूपी के झांसी में 70 लाख की रिश्वत में डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के बाद अब 2 बड़े अधिकारी भी सीबीआई की रडार पर है। दो बड़े अफसरों की भूमिका की और गहनता से जांच शुरू की है। सीबीआई जल्द दोनों से पूछताछ करेगी।

सीबीआई ने झांसी में 70 लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में सीजीएसटी के दो बड़े अफसरों की भूमिका की और गहनता से जांच शुरू की है। दोनों अधिकारियों के पास सीबीआई के छापे से पहले रिश्वत लेने की शिकायत की गई थी। इसके बावजूद दोनों ने जीएसटी में छापे मारने के लिए सर्च वारंट नहीं जारी किया था। इतना ही नहीं इस बारे में मुख्यालय के अफसरों को भी कुछ नहीं बताया था। सीबीआई जल्द दोनों से पूछताछ करेगी।

सीबीआई ने रिश्वतखोरी में पकड़ी गई झांसी में सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, अधीक्षक अनिल तिवारी व अजय शर्मा को व्यापारी से 70 लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सीबीआई इस पूरे रिश्वत प्रकरण की हर कड़ी से पर्दा उठाने पर लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रभा भंडारी को एक दिन व अनिल और अजय को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया। अनिल व अजय से शुक्रवार को भी काफी देर पूछताछ की गई। इस दौरान ही कुछ और जानकारियां सामने आई।

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उनके विभाग में शिकायत से पहले पीड़ित व्यापारी ने जीएसटी के दो बड़े अफसरों से इस बारे में बताया था। उस समय कहा गया था कि वह लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। पर, बाद में इन दोनों ने अफसरों से छापे की कार्रवाई नहीं की। साथ ही मुख्यालय में भी इसकी सूचना नहीं दी। सीबीआई इसके बाद से ही इन दोनों अफसरों के बारे में और जानकारियां जुटा रही है। वह यह पता कर रही है कि कहीं रिश्वत प्रकरण में डिप्टी कमिश्नर की इन लोगों से साठगांठ तो नहीं थी।