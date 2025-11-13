दिल्ली के बाद वाराणसी; कार ब्लास्ट को दालमंडी एक्शन से जोड़ा, सोशल मीडिया पर भड़काऊ अपील
संक्षेप: दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को एक इंफ्लुएंसर ने वाराणसी के दालमंडी में हो रहे चौड़ीकरण के एक्शन से जोड़ते हुए भड़काऊ अपील कर दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को वाराणसी नहीं जाने की अपील कर रहा है। लालकिले के पास ही उसने रील बनाई है।साइबर सेल जांच में जुट गई है।
दिल्ली में सोमवार शाम लालकिले के समीप हुए बम विस्फोट की घटना को वाराणसी के एक अति-संवेदनशील और सांप्रदायिक मुद्दे, दालमंडी सड़क चौड़ीकरण से जोड़ने एक गंभीर मामला सामने आया है। एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर ने दिल्ली में लालकिले के पास घटनास्थल से खड़े होकर एक अत्यंत भड़काऊ और आपत्तिजनक रील बनाकर पोस्ट की है। इसमें वह न केवल दालमंडी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनारस में भी ब्लास्ट की आशंका जता रहा है, बल्कि सीधा धमकी भरे लहजे में लोगों को वाराणसी न आने की सलाह भी दे रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों वाराणसी के मुस्लिम बहुल दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण के लिए अभियान चल रहा है।
इस भड़काऊ रील को पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती मानते हुए तत्काल संज्ञान लिया है। डीसीपी क्राइम सरवणन टी. ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तुरंत साइबर सेल की एक विशेष टीम को अकाउंट की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस इसे अफवाह फैलाने और शहरी सद्भाव बिगाड़ने के प्रयास के रूप में देख रही है।
भड़काऊ टिप्पणी और आपत्तिजनक आशंका
वायरल पोस्ट में दिख रहा है कि उक्त युवक दिल्ली में लाल किले में उस जगह के पास है, जहां पर ब्लास्ट हुआ है। वह अपनी रील में अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहता है, "जैसे ही बागेश्वर बाबा ने सोचा कि हिन्दुओं का परचम लहराएंगे, वैसे ही दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया।" इसके बाद वह सीधे वाराणसी के संवेदनशील दालमंडी मुद्दे को इससे जोड़ते हुए कहता है: "बनारस वालों ये सोचो कि दालमंडी की रोड अगर चौड़ी होगी तो अगला ब्लास्ट कहां होगा। इसीलिए कहता हूं कि बनारस मत जाओ।" इस टिप्पणी को पुलिस अधिकारियों ने आपत्तिजनक और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए गंभीर नोट लिया है।
साइबर सेल को जांच के निर्देश
डीसीपी क्राइम सरवणन टी. ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में हुई आतंकी घटना को स्थानीय सांप्रदायिक और प्रशासनिक मुद्दे (दालमंडी चौड़ीकरण) से जोड़ना और शहर में एक और विस्फोट की झूठी आशंका जताना न सिर्फ अफवाह फैलाना है, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास भी है। पुलिस की प्राथमिकता है कि वह उस सोशल मीडिया अकाउंट की तकनीकी जांच करे, जिसके माध्यम से यह आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की गई है, ताकि देश की सुरक्षा और शहरी शांति से जुड़े इन गंभीर आरोपों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। यह रील सीधे तौर पर लोगों के मन में अनावश्यक डर पैदा कर रही है और वाराणसी के पर्यटन उद्योग के लिए भी चुनौती खड़ी कर रही है।
इंफ्लुएंसर का आपराधिक इरादा
अकाउंट यूजर ने अपनी प्रोफाइल में खुद को डायरेक्टर, फिल्म मेकर और ट्रैवलर बताया है। यह तथ्य और भी चिंताजनक है कि वह शहर के सामाजिक और धार्मिक ताने-बाने से परिचित है, क्योंकि उसने अपने अकाउंट से पूर्व में वाराणसी से जुड़े कई वीडियो, विशेषकर देव दीपावली से जुड़े वीडियो पोस्ट किए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जानबूझकर इस तरह का भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने के पीछे उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। साइबर सेल को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह उस पोस्ट की उत्पत्ति (Origin) का पता लगाए। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह के भड़काऊ कंटेंट को शेयर करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
