दिल्ली और मुंबई के बाद अब हैदराबाद के लिए अमृतभारत, गोरखपुर को रेलवे की सौगात; देखें शेड्यूल

बिहार से चलकर गोरखपुर के रास्ते अभी चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अब बोर्ड ने गोरखपुर से हैदराबाद (चेरापल्ली) तक अमृतभारत की मंजूरी दे दी है। निदेशक कोचिंग (रेलवे बोर्ड) संजय आर नीलम ने बुधवार को मंजूरी का पत्र जारी कर दिया है। NER ने तैयारी शुरू कर दी है।

अब हैदराबाद के लिए अमृतभारत, गोरखपुर को रेलवे की सौगात

आशीष श्रीवास्तव, गोरखपुर दिल्ली और बांद्रा (मुंबई) अमृतभारत के बाद अब गोरखपुर से हैदराबाद (चेरापल्ली) तक अमृतभारत की सौगात मिली है। बोर्ड ने नई ट्रेन को मंजूरी दे दी है। निदेशक कोचिंग (रेलवे बोर्ड) संजय आर नीलम ने बुधवार को मंजूरी का पत्र जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने बाद एनई रेल प्रशासन ने ट्रेन नंबर 22075/22076 के संचलन की तैयारी शुरू कर दी है। गोरखपुर से हैदराबाद तक जाने वाली यह पहली सीधी ट्रेन होगी। इससे करीब 1500 यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने प्रयोग के तौर पर अभी इसे सप्ताह में एक दिन चलाने की मंजूरी दी है। डिमांड बढ़ने पर फेरे बढ़ाए जा सकते हैं।

बिहार से चलकर गोरखपुर के रास्ते अभी चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसमें लखनऊ के रास्ते आनंदविहार से दरभंगा के लिए एक अमृत भारत एक्सप्रेस है। वहीं दो दिन पूर्व गोरखपुर दिल्ली और बांद्रा के लिए अमृतभारत ट्रेन की मंजूरी बोर्ड ने दी है। भविष्य में रेलवे बोर्ड 24 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर उतारने जा रहा है।

यात्रियों को ये सुविधाएं मिलेंगी बिना एसी वाली अमृत भारत एक्सप्रेस आम यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है। नई ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे। टॉक-बैक सिस्टम से यात्री आपात स्थिति में सीधे लोको पायलट व ट्रेन मैनेजर से संपर्क कर सकेंगे। वैक्यूम बायो टॉयलेट, आरामदायक सीटों की सुविधा मिलेगी। 130 किमी की रफ्तार से दौड़ने वाली 22 बोगियों वाली अमृत भारत एक्स में 1834 यात्री सफर कर सकेंगे।

इन स्टेशनों पर रुकेगी गोंडा, बाराबंकी, गोमतीनगर, लखनऊ सिटी, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, उरई, झांसी, बीना, भोपाल,इटारसी, बैतूल, नागपुर, चंदरपुर, बल्लारशाह, काजीपेट स्टेशन।

पहली रेगुलर ट्रेन -हैदराबाद के लिए गोरखपुर से पहली रेगुलर ट्रेन होगी

-बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल, इसी महीने से शुरू हो सकता है संचलन

शेड्यूल हैदराबाद से गोरखपुर अमृतभारत(22075) -प्रस्थान का दिन-शुक्रवार

-प्रस्थान -रात 9.45 बजे

-आगमन-तीसरे दिन सुबह 6.25 बजे

गोरखपुर से हैदराबाद अमृतभारत (22076) -प्रस्थान का दिन-रविवार

-प्रस्थान -सुबह 8 बजे

-आगमन-दूसरे दिन शाम 5 बजे