बेटे की मौत के सदमे में मां की मौत, दोनों की कब्र से लिपटकर पिता ने भी दम तोड़ा, 11 दिन में उजड़ गया पूरा परिवार
पत्नी और बच्चों के साथ महोबा में ससुराल आए एक व्यक्ति का पूरा परिवार ही उड़ गया। बेटे की मौत के गम में मां ने दम तोड़ दिया। कुछ दिन बाद पिता भी चल बस।11 दिन में तीन मौतों से कोहराम मच गया।
Mahoba News: यूपी के महोबा में एक हंसता-खेलता परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। पहले बेटा फिर मां और अब पिता, तीनों एक-एक करके दम तोड़ दिया। महज 11 दिन के अंदर पूरा परिवार ही खत्म हो गया है। इस मार्मिक और दर्दभरी दास्तां जिसके कानों तक पहुंची उसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। दरअसल कुछ दिन पहले लू लगने के कारण एक मासूम बच्चे की तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत का गम उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वह भी दुनिया से चल बसी। पहले बेटे और फिर पत्नी की मौत से पति पूरी तरह से टूट गया। पत्नी और बेटे की मौत ने युवक को इस कदर झकझोर दिया कि उसने दोनों की कब्र के पास फातिहा पढ़ते-पढ़ते दम तोड़ दिया।
मध्यप्रदेश छतरपुर जिले के हरपालपुर के रहने वाला सुभान अहमद पत्नी और बच्चे के साथ इन दिनों महोबा के चरखारी में ससुराल आया हुआ था। 6 वर्षीय पुत्र हसनैन की 25 मई को लू की चपेट में आने से हालत बिगड़ गई थी। परिजन उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, लेकिन यहां मासूम ने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां रजिया दहाड़े मारकर रोने लगी। कलेजे के टुकड़े की मौत से मां रजिया का दिल फट गया। मां बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी चल बसी। दोनों मां बेटा का अंतिम संस्कार चरखारी में किया गया था। बेटे और पत्नी के जनाजों ने युवक के कंधों को कमजोर बना दिया था।
फातिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा था सुभान
शुक्रवार को सुभान पत्नी रजिया और बेटा की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा, लेकिन वह वापस नहीं आया। कब्र पर लिपटकर फातिहा पढ़ रहे सुभान ने भी दम तोड़ दिया। महज 11 दिन के अंदर ही पूरी परिवार ही उजड़ गया। इस घटना के बारे में सुनकर हर किसी की आंख रो पड़ी। सलीम ने बताया कि उसके भांजे की मौत की खबर के बाद बहन की मौत हो गई थी अब बहनोई की मौत हो गई है। मां और भाई की मौत के बाद 15 वर्षीय सैफ, नौसीन और आलिया के सिर से पिता का साया उठ गया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है।
कब्र से लिपटा मिला पिता सुभान
काफी देर तक जब सुभान घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे ढूंढते ही कब्रिस्तान पहुंचे, जहां सुभान पत्नी और बेटे की कब्र से लिपटा मिला। सुभान को बेसुध हालत में देखकर आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुभान को भी मृत घेषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि सुभान के पैर पर एक निशान मिला है, जिससे आशंका है कि कब्र पर लेटे हुए उन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया होगा।
अनाथ हो गए तीन बच्चे
सुभान और रजिया के चार बच्चे थे। जिसमें से सबसे छोटे बेटे की लू लगने के कारण मौत हो गई थी। अब केवल 17 साल के सैफ, 14 साल की रोशनी ओर 11 साल की आलिया बची थी। अब उनके सिर से भी मां और बाप का हाथ हमेशा के लिए उठ गया था। तीनों बच्चे अनाथ हो गए थे। फिलहाल बच्चे अपनी ननिहाल में हैं। हर किसी को अब उनके रहन-सहन को लेकर चिंता सताने लगी है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।