मां-डॉग ट्रेनर बेटे की सांसें थमते ही अपनों ने भी तोड़ा नाता, शव लेने को कोई तैयार नहीं, पुलिस करेगी अंतिम संस्कार

यूपी में लखनऊ में मां-डॉग ट्रेनर बेटे की सांसें थमते ही अपनों ने भी नाता तोड़ लिया। पुलिस ने दो रिश्तेदारों से संपर्क किया तो उन्होंने शव लेने और अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया। अब पुलिस अंतिम संस्कार करेगी।

लखनऊ में इंदिरानगर रवींद्रपल्ली में शनिवार देर शाम डॉग ट्रेनर असीम चक्रवर्ती (65) और उनकी 90 वर्षीय मां बेला चक्रवर्ती का शव घर के अंदर पड़ा मिला। असीम घर के गेट के पास और मां ड्राइंगरूम में सोफे पर मिली। दोनों शव करीब दो दिन पुराने हैं। संदिग्ध हालात में बेला और उनके बेटे असीम की सांसे थमने के बाद रिश्तेदारों ने भी परिवार से नाता तोड़ दिया। इसके पूर्व लोग उनके घर आते जाते थे। पुलिस ने दो रिश्तेदारों से संपर्क किया तो उन्होंने शव लेने और अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया। एडीसीपी ने बताया कि अगर 72 घंटे तक किसी रिश्तेदार अथवा परिवारीजन ने शव नहीं लिया तो पुलिस अंतिम संस्कार करेगी।

बड़े बेटे के ससुरालीजनों ने कहा दो साल से हमारा संपर्क नहीं बेला का बड़ा बेटा अमित ब्रिज कार्पोरेशन में जेई था। उनकी पत्नी चंद्ररानी सैनिक निदेशालय में स्टेनो के पद पर तैनात थी। अमित की कई साल पहले मौत हो गई थी, जबकि दो साल पहले चंद्ररानी की मौत हुई थी। दोनों को बच्चे नहीं थे। पुलिस ने चंद्ररानी के भाई अनिल बनर्जी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि दो साल पूर्व जब उनकी बहन की मौत हो गई थी उसके बाद से उन्होंने रिश्ते खत्म कर दिए थे। असीम तथा तीसरे भाई की शादी नहीं हुई थी।