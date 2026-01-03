डॉक्टर की प्रेम दीवानी काउंसलिंग के बाद पछताई, अस्पताल से डिस्चार्ज; ले गई सहेली

संक्षेप: कलाई की नस को काटने की कोशिश की। काउंसलिंग का उस पर बेहद असर हुआ है। युवती ने भरोसा दिलाया कि अब अपने व्यवहार में सुधार करूंगी। शनिवार को वह अपने सहेली के साथ चली गई। डॉक्टरों ने उसे शुक्रवार की शाम को ही डिस्चार्ज कर दिया। हालांकि मनोचिकित्सक सलाह के लिए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रेम दीवानी युवती को शनिवार को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। वह अपनी सहेली के साथ उसके घर गई है। शुक्रवार से ही मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों के साथ मकान मालिक ने युवती की काउंसलिंग की। पुलिस भी काउंसलिंग में शामिल रही। इस काउंसलिंग का असर युवती के व्यवहार पर भी शनिवार को दिखा। युवती सामान्य व्यवहार करने लगी। वह अपने कृत्य पर पछता भी रही है।

बताया जाता है कि मेडिसिन वार्ड में भर्ती युवती के व्यवहार में शनिवार की सुबह से परिवर्तन दिखने लगा। वह सामान्य व्यवहार करने लगी। शनिवार की सुबह से उसने रेजिडेंट से मुलाकात की अपनी जिद भी छोड़ दी। मकान मालिक ने बताया कि युवती मेधावी है। वह बायोटेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट है। इस समय वह पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं की वजह से अवसाद में आ गई है। इसी दबाव में उसने शुक्रवार को नींद की गोलियां निगल लीं।

कलाई की नस को काटने की कोशिश की। काउंसलिंग का उस पर बेहद असर हुआ है। युवती ने भरोसा दिलाया कि अब अपने व्यवहार में सुधार करूंगी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। शनिवार को वह अपने सहेली के साथ चली गई। डॉक्टरों ने उसे शुक्रवार की शाम को ही डिस्चार्ज कर दिया। हालांकि मनोचिकित्सक सलाह के लिए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। युवती के मेडिसिन वार्ड से जाने के बाद से मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने राहत की सांस ली।

यह है मामला बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विभाग के रेजिडेंट से सहजनवा निवासी युवती एकतरफा प्यार करने लगी है। युवती दो साल पहले अपने पिता को इलाज करने के लिए मेडिकल कॉलेज में लाई थी। इस दौरान रेजिडेंट भी उसके पिता के इलाज में शामिल रहे। तब से ही युवती उनके संपर्क में आ गयी।