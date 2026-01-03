Hindustan Hindi News
after counseling doctor s lover regrets it is discharged from hospital went with friend
डॉक्टर की प्रेम दीवानी काउंसलिंग के बाद पछताई, अस्पताल से डिस्चार्ज; ले गई सहेली

डॉक्टर की प्रेम दीवानी काउंसलिंग के बाद पछताई, अस्पताल से डिस्चार्ज; ले गई सहेली

संक्षेप:

Jan 03, 2026 11:23 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मेडिकल कॉलेज (गोरखपुर)
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रेम दीवानी युवती को शनिवार को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। वह अपनी सहेली के साथ उसके घर गई है। शुक्रवार से ही मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों के साथ मकान मालिक ने युवती की काउंसलिंग की। पुलिस भी काउंसलिंग में शामिल रही। इस काउंसलिंग का असर युवती के व्यवहार पर भी शनिवार को दिखा। युवती सामान्य व्यवहार करने लगी। वह अपने कृत्य पर पछता भी रही है।

बताया जाता है कि मेडिसिन वार्ड में भर्ती युवती के व्यवहार में शनिवार की सुबह से परिवर्तन दिखने लगा। वह सामान्य व्यवहार करने लगी। शनिवार की सुबह से उसने रेजिडेंट से मुलाकात की अपनी जिद भी छोड़ दी। मकान मालिक ने बताया कि युवती मेधावी है। वह बायोटेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट है। इस समय वह पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं की वजह से अवसाद में आ गई है। इसी दबाव में उसने शुक्रवार को नींद की गोलियां निगल लीं।

कलाई की नस को काटने की कोशिश की। काउंसलिंग का उस पर बेहद असर हुआ है। युवती ने भरोसा दिलाया कि अब अपने व्यवहार में सुधार करूंगी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। शनिवार को वह अपने सहेली के साथ चली गई। डॉक्टरों ने उसे शुक्रवार की शाम को ही डिस्चार्ज कर दिया। हालांकि मनोचिकित्सक सलाह के लिए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। युवती के मेडिसिन वार्ड से जाने के बाद से मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने राहत की सांस ली।

यह है मामला

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विभाग के रेजिडेंट से सहजनवा निवासी युवती एकतरफा प्यार करने लगी है। युवती दो साल पहले अपने पिता को इलाज करने के लिए मेडिकल कॉलेज में लाई थी। इस दौरान रेजिडेंट भी उसके पिता के इलाज में शामिल रहे। तब से ही युवती उनके संपर्क में आ गयी।

मामले ने तूल तब पकड़ा जब बीते रविवार को युवती रेजिडेंट से मिलने हॉस्टल पहुंच गई। वह लगातार दो दिन हॉस्टल के बाहर जमी रही। पुलिस और चिकित्सकों के समझाने पर वह वापस लौटी थी। शुक्रवार को युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। उसने नींद की गोलियां खा लीं। अपनी कलाई की नस काट ली। अब मकान मालिक के साथ मेडिसिन के डॉक्टरों की काउंसलिंग के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है।

