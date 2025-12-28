कफ सिरप के बाद आयुष्मान कार्ड बनाने में खेल का खुलासा, इन अफसरों को मिला हर महीने एक लाख
यूपी में कफ सिरप तस्करी का खुलासा होने के बाद अब आयुष्मान कार्ड बनाने में फर्जीवाड़ा का खेल खुला है। फर्जी दस्तावेजों से अपात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाकर करोड़ों क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया है। अप्रूवल के लिए एजेंसी के अफसरों को हर महीने एक लाख रुपए मिलते थे।
यूपी में कफ सिरप के बाद फर्जी दस्तावेजों से अपात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाने के खेल का खुलासा हुआ है। सरकारी कोष को करोड़ों की क्षति पहुंचाने के मामले में गिरोह के सरगना से पूछताछ और बरामद दस्तावेजों से एसटीएफ को कई अहम जानकारियां मिली हैं। अपात्रों के कार्डों का अप्रूवल करने के लिए इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आईएसए) और स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए-पीएमजेवाई) के अधिकारी एक लाख रुपये हर महीने लेते थे।
एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक गिरोह करीब एक साल से फर्जी दस्तावेजों से अपात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम कर रहा था। गिरोह के सरगना प्रतापगढ़ निवासी चंद्रभान से पूछताछ में पता चला कि उसने एक साल में पांच हजार से अधिक अपात्रों के आयुष्मान कार्ड बनवाए थे। वह कार्ड का अप्रूवल कराने के लिए आईएसए के एक्जीक्यूटिव सुजीत कनौजिया, सौरभ मौर्या और पूर्व अफसर विश्वजीत को एक लाख रुपये हर महीने देता था।
एजेंसी के एक अफसर से गिरोह हर महीने में 10-15 कार्डों का अप्रूवल कराता था। गिरोह एक कार्ड बनवाने का छह से 10 हजार रुपये प्रति अपात्र व्यक्ति का लेता था। शुक्रवार देर शाम गिरोह के सरगना समेत सात जालसाजों को गिरफ्तार किया गया था। गिरोह के जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में एसटीएफ की दो टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।
गिरोह के सरगना और एजेंसी के अफसरों के बैंक खातों की तफ्तीश :
एएसपी एसटीएफ के मुताबिक गिरोह के सरगना चंद्रभान और आईएसए के अफसर सुजीत कनौजिया, सौरभ मौर्या, पूर्व अफसर विश्वजीत, कल्याण सिंह कैंसर इस्टीट्यूट लखनऊ के कम्प्यूटर आपरेटर है और पीईडी सेल केआयुष्मान मित्र रंजीत सिंह के बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है। कई बैंकों को उक्त आरोपियों की डिटेल भेजकर बैंक खातों और उससे हुए लेन-देन का ब्योरा मांगा गया है। बैंक खातों की डिटेल आने के बाद कई अन्य अहम जानकारियां हो सकेंगी।
यह जालसाज हुए थे गिरफ्तार
- चंद्रभान वर्मा, निवासी जनपद प्रतापगढ़ (हाल पता विजयनगर खरगापुर थाना गोमती नगर विस्तार) (मास्टर माइंड)।
- राजेश मिश्रा, निवासी जनपद बाराबंकी (विजयनगर खरगापुर थाना गोमती नगर विस्तार)
- सुजीत कनौजिया, निवासी बाराबंकी (वर्तमान एक्जीक्यूटिव आईएसए)।
- सौरभ मौर्या, बाराबंकी (वर्तमान एक्जीक्यूटिव आईएसए)
- विश्वजीत सिह, जनपद गाजीपुर (मारूतीपुरम कालोनी, लेखराज इंदिरानगर)
- रंजीत सिह, निवासी थानाक्षेत्र माल ग्राम मडवाना (विजयनगर कालोनी खरगापुर थाना गोमतीनगर विस्तार)
- अंकित यादव, निवासी जनपद इटावा सैफई (विजयनगर कालोनी खरगापुर थाना गोमतीनगर विस्तार)
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें