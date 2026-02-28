छह फेरे लेने के बाद दुल्हन फेंकने लगी सामान, पंडित पर लगाए आरोप, फिर पुलिस ने करवाया सातवां फेरा

यूपी के औरैया में उस समय हंगामा हो गया जब एक दुल्हन ने छह फेरे लेने के बाद सातवां फेरे लेने से मना कर दिया। दुल्हन ने पंडित पर उल्टा फेरे लेने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस बुलाई गई। तब जाकर दुल्हन ने सातवां फेरा लिया।

Dulha-Dulhan News: यूपी के औरैया में आयोजित सामूहिक विवाह में पहले ही वैवाहिक बंधन में बंध चुके दूल्हा-दुल्हन की घर पर दोबारा हो रही शादी हंगामे में बदल गई। दुल्हन ने पंडित पर उल्टे फेरे कराने का आरोप लगा सामान फेंकना शुरू कर दिया। छह फेरे हो चुके थे। दुल्हन ने सातवां फेरा लेने से मना कर दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि दूल्हे ने दुल्हन का मानसिक संतुलन ठीक न होने की बात कहकर शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। करीब दो घंटे तक चले तनाव के बाद पुलिस की मौजूदगी में सातवां फेरा पूरा कराया गया, तब जाकर दुल्हन की विदाई हो सकी।

घटनाक्रम दिबियापुर कस्बे के संजय नगर का है। फफूंद थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव निवासी पंकज का विवाह दिबियापुर निवासी सुनील कुमार की बेटी ईशा के साथ 11 दिसंबर को ककोर स्थित जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत संपन्न हुआ था। उस समय सभी वैवाहिक रस्में पूरी होने के बाद दोनों अपने-अपने घर लौट गए थे। परिजनों और रिश्तेदारों के लिए पारंपरिक रीति-रिवाज से फेरों की रस्म और प्रीतिभोज का आयोजन 27 फरवरी को संजय नगर में रखा गया।

शादी समारोह में मची अफरा-तफरी शुक्रवार रात प्रीतिभोज और जयमाल कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। शनिवार सुबह अग्नि के समक्ष फेरे शुरू हुए। छह फेरे पूरे होते ही दुल्हन अचानक भड़क उठी। दुल्हन ने आरोप लगाया कि पंडित जी उल्टी दिशा में फेरे करा रहे हैं। उसने सातवां फेरा लेने से भी मना कर दिया और गुस्से में कुछ सामान भी फेंक दिया। इससे शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

दूल्हा बोला-दुल्हन की मानसिक हालत ठीक नहीं दूल्हे ने दुल्हन के आरोपों को नकारते हुए उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया और शादी से इनकार कर दिया। परिजनों ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। सूचना मिलने पर दिबियापुर कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। करीब दो घंटे तक चली बातचीत और समझाइश के बाद दोनों पक्ष किसी तरह राजी हुए। अंततः सुबह करीब नौ बजे पुलिस की मौजूदगी में सातवां फेरा पूरा कराया गया। फेरे पूरे होते ही दुल्हन की विदाई कर दी गई। थाना प्रभारी रुद्र प्रताप नारायण त्रिपाठी ने बताया कि मामला आपसी सहमति से सुलझ गया।