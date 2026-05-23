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साथी की मां का कटा हाथ तो 15 गाड़ियों से पहुंचे ITBP जवान, हथियारों से लैस पलटन ने कमिश्नरेट घेरा

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में 15 गाड़ियों और ट्रक में भरकर आईटीबीपी के जवान कमिश्नरेट पहुंच गए। हथियारों से लैस जवानों ने कमिश्नरेट ऑफिस को घेर लिया। अचानक गाड़ियों से उतरी जवानों की पलटन को देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए।

साथी की मां का कटा हाथ तो 15 गाड़ियों से पहुंचे ITBP जवान, हथियारों से लैस पलटन ने कमिश्नरेट घेरा

Kanpur News: यूपी के कानपुर में 15 गाड़ियों और ट्रक में भरकर आईटीबीपी के जवान कमिश्नरेट पहुंच गए। हथियारों से लैस जवानों ने कमिश्नरेट ऑफिस को घेर लिया। अचानक गाड़ियों से उतरी जवानों की पलटन को देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। दरअसल आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां निर्मला देवी का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मां का डॉक्टरों ने हाथ काट दिया। आईटीबीपी जवान बेटा इंसाफ के लिए इधर-उधर भटकता रहा। सीएमओ से जब इसकी शिकायत की गई तो वह भी डॉक्टरों को बचाने में जुट गए।जवान ने सीएमओ पर स्पष्ट जांच रिपोर्ट न देने का आरोप लगाया।

जवान ने पूरी बात अपने अफसर को बताई। साथी की बात सुनते ही जवानों का गुस्सा भड़क गया। तुरंत आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद आईटीबीपी के करीब 100 जवानों के साथ शनिवार सुबह 11:15 बजे पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉ विपिन कुमार ताडा से मुलाकात की। जवान की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने सीएमओ को बुलाया और उन्हें गोलमोल रिपोर्ट देने के लिए फटकारा। कहा स्पष्ट रिपोर्ट क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा, राज्य कमेटी को मामला भेजा गया तो आपकी जांच टीम की कलई खुल जाएगी। जिसके बाद जेसीपी विपिन ताडा ने कमांडेंट, सीएमओ और पीड़ित के साथ बातचीत की।

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क्या है पूरा मामला

महाराजपुर स्थित 32वीं बटालियन में तैनात आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह की मां निर्मला देवी को 13 मई को सांस लेने में परेशान होने पर टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से उनके हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 17 मई को उनका हाथ काट दिया। डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर विकास संबंध अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे। 20 मई को वह अपनी मां का कटा हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, लेकिन उचित कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं था।

छावनी में तब्दील हो गया पुलिस कमिश्नरेट

साथी को इंसाफ दिलाने के लिए आईटीबीपी जवान 15 से अधिक गाड़ियों और ट्रक के साथ कमिश्नर पहुंचे। देखते ही देखते हथियार बंद जवानों ने कमिश्नरेट को घेर लिया। हथियारों से लैस जवानों को देखकर सभी हैरान रह गए। देखते ही देखते पूरा परिवर छावनी में तब्दील हो गया। इसकी जानकारी जब पुलिस आयुक्त को लगी तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद को शस्त्रधारी जवानों के साथ आने पर फटकार लगाई।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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