फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर के बाद अब अयोध्या के घर में विस्फोट, एक की मौत, दो लोग घायल
यूपी में फर्रुखाबाद में विस्फोट के बाद अब अयोध्या के एक मकान में धमाका हुआ है। इससे मकान की छत उड़ गई। बगल का मकान भी धराशाई हो गया। आसपास के मकानों को भी नुकसान हुआ है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हैं।
फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में विस्फोट के बाद अब अयोध्या में एक मकान में भीषण धमाका हुआ है। इससे मकान की छत उड़ गई। तेज धमाके से पास का एक मकान भी धराशाई हो गया है। कई अन्य मकानों की भी दीवारे फट गई हैं। घटना कोतवाली बीकापुर के नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ माफी चतुर्थ पटेल नगर वार्ड नंबर 11 में हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए है। कोतवाल लालचंद सरोज पुलिस टीम के साथ स्थल पर पहुंच कर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में इलाज के लिए भर्ती कराया। चिकित्सकों ने हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर किया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी पीयूष, नायब तहसीलदार बीकापुर घनश्याम शुक्ला और तारुन के नायब तहसीलदार रामखेलावन ने घटनास्थल पर पहुंच कर जायजा लिया। सीओ पीयूष ने बताया कि कृष्ण देव पाण्डेय उर्फ राम सरदार पाण्डेय का मकान जर्जर होने के कारण गिरने से जोरदार आवाज हुई और अंदर बैठे 25 वर्षीय पुत्र विवेकानंद पाण्डेय और धेनुवावा ग्राम पंचायत निवासी नगर पंचायत कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर 27 वर्षीय विजय यादव गंभीर रूप से घायल हो गए है। शेरपुर पर निवासी 22 वर्षीय श्रवण यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों व पुलिस की मदद एवं जेसीबी से मलवा हटाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।