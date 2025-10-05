फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर के बाद अब अयोध्या के घर में विस्फोट, एक की मौत, दो लोग घायल

फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में विस्फोट के बाद अब अयोध्या में एक मकान में भीषण धमाका हुआ है। इससे मकान की छत उड़ गई। तेज धमाके से पास का एक मकान भी धराशाई हो गया है। कई अन्य मकानों की भी दीवारे फट गई हैं। घटना कोतवाली बीकापुर के नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ माफी चतुर्थ पटेल नगर वार्ड नंबर 11 में हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए है। कोतवाल लालचंद सरोज पुलिस टीम के साथ स्थल पर पहुंच कर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में इलाज के लिए भर्ती कराया। चिकित्सकों ने हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर किया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया।