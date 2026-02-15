यूपी के इस शहर में क्रोमियम-मर्करी के बाद अब ये खतरा, इतने लोगों के खून में मानक से ज्यादा मिला
कानपुर में 550 से ज्यादा लोगों के खून में क्रोमियम और मर्करी ज्यादा पाए जाने के बाद एनजीटी के निर्देश पर पहली बार लेड और आर्सेनिक की भी जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग ने 5 वर्ष तक और 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के 586 ब्लड सैंपल लिये थे। इनमें 233 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट लोहिया अस्पताल लखनऊ ने जारी की थी।
चमड़ा उद्योग नगरी कानपुर में क्रोमियम-मर्करी के बढ़ते प्रदूषण के बीच लेड का खतरा भी सामने आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोगों के शरीर में लेड मानक से अधिक पाया गया है। इनके खून में क्रोमियम की भी बड़ी मात्रा मिली, जो कानपुर में जल प्रदूषण से पैदा हुए बड़े खतरे को आगाह कर रही है।
कानपुर में 550 से ज्यादा लोगों के खून में क्रोमियम और मर्करी ज्यादा पाए जाने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)के निर्देश पर पहली बार लेड और आर्सेनिक की भी जांच की गई। 9 से 19 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग ने 5 वर्ष तक और 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के 586 ब्लड सैंपल लिये थे। इनमें 233 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट लोहिया अस्पताल लखनऊ ने जारी की थी। इनमें 10 लोगों के खून में क्रोमियम और लेड पाया गया। 4 लोगों के खून में क्रोमियम-मर्करी मिला। जबकि, 215 लोग सिर्फ क्रोमियम से पीड़ित मिले। अच्छी बात यह रही कि किसी भी ब्लड सैंपल में आर्सेनिक की मौजूदगी नहीं पाई गई।
98 परसेंट से ज्यादा सैंपल में बीमारी
कानपुर के रहवासियों के शरीर में भारी धातुओं जैसे क्रोमियम-मर्करी, लेड और आर्सेनिक की जांच रिपोर्ट बेहद सजग करने वाली है। क्योंकि लोहिया अस्पताल ने जिन 233 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट जारी की है, उनमें 229 यानि 98 प्रतिशत से ज्यादा सैंपल में क्रोमियम-मर्करी, लेड और आर्सेनिक की मौजूदगी मिली है।
पॉश कॉलोनियों के लोगों ने नहीं दिये सैंपल
कानपुर में क्रोमियम-मर्करी के गहराते खतरे को देखते हुए एनजीटी ने जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया था। इस क्रम में शासन ने मुख्य चिकित्साधिकारी को 2.43 करोड़ रुपये की ग्रांट दी है। रुपये मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने 19-29 तक रूमा, पनकी, नौरैया खेड़ा, तेजाब मिल कैंपस, राखी मंडी, जाजमऊ, स्वराज नगर, मनोहर नगर, शीतला बाजार, लक्ष्मनिया उर्वा, रसूलाबाद से लेकर बाजपेयी नगर में ब्लड सैंपल के लिए हेल्थ कैंप लगाया। 10 दिन चले अभियान में 1020 सैंपल लेने का लक्ष्य था, लेकिन 586 सैंपल ही लिये जा सके। क्योंकि पॉश कॉलोनी के अधिकतर रहवासियों ने सैंपल देने से मना कर दिया, जिसे स्वास्थ्य अधिकारी चिंताजनक बता रहे हैं।
क्या होती है बीमारी
दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर, किडनी, एनिमिया,बच्चों के सीखने की क्षमता में कमी व विकास पर असर
क्या बोले सीएमओ
कानपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी हरिदत्त नेमी ने बताया कि डॉ. लोहिया अस्पताल लखनऊ से मिली 233 लोगों की रिपोर्ट में 10 लोगों में लेड भी पाया गया है। कानपुर के रहवासियों के शरीर में लेड का मिलना हैरान करने वाला है। एनजीटी के निर्देशानुसार जांच बड़े पैमाने पर कराई जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें