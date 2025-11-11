Hindustan Hindi News
दिल्ली कार धमाके के बाद पूरी यूपी अलर्ट पर, गोरखनाथ मंदिर से ताजमहल तक चप्पे-चप्पे की चेकिंग

संक्षेप: सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली धमाकों के बाद रात में ही प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी के साथ चर्चा कर प्रमुख मंदिरों, खास स्थानों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए। कहा कि सभी धार्मिंक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। हर प्रमुख स्थानों, रेलवे, बस स्टेशनों के पास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएं।

Tue, 11 Nov 2025 05:44 AMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर/ आगरा
दिल्ली में सोमवार शाम 6 बजकर 52 मिनट पर लालकिले के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक दिल्ली और एक यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। इस घटना के बाद तुरंत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे प्रदेश की नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू की गई। रात में ही सार्वजनिक महत्व के प्रमुख स्थानों और धर्मस्थलों की सुरक्षा जांच की गई। गोरखपुर के गोरखनाथ से लेकर आगरा के ताजमहल तक के चप्पे-चप्पे की चेकिंग पुलिस और एजेंसियों ने की। काशी, मथुरा, अयोध्या सहित प्रदेश के सभी तीर्थ स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी निगरानी रखे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली धमाकों के बाद रात में ही प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी के साथ घटनाक्रम पर चर्चा कर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों, खास स्थानों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिंक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए।

सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि हर प्रमुख स्थानों, रेलवे, बस स्टेशनों के पास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हर आने-जाने वालों पर नजरें रखी जाए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने वाराणसी, मथुरा, अयोध्या में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में लापरवाही न बरतने को कहा। गश्त बढ़ाने के साथ अफसरों को भी सड़क पर निकलने को कहा। डीजीपी ने ध्यान रखने को कहा कि चेकिंग में किसी भी नागरिक को गैरजरूरी परेशान न किया जाए।

गोरखपुर में रात भर चली जांच, मंदिर में सघन तलाशी

गोरखपुर के प्रमुख स्थलों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने डॉग स्क्वॉयड और बम निरोधक दस्ते के साथ शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों की सघन जांच की। एडीजी जोन मुथा अशोक जैन, डीआईजी एस चनप्पा, डीएम दीपक मीणा, एसएसपी राजकरन नय्यर ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, गोलघर, सिटी मॉल और गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस और डॉग स्क्वाड ने मंदिर परिसर में सभी प्रवेश द्वारों और पार्किंग क्षेत्र की गहन तलाशी ली। श्रद्धालुओं की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई। रोज की अपेक्षा घटना के बाद अंदर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के बैग से सामानों को निकाल कर देखा कि कहीं कोई संदिग्ध सामान अंदर न जाने पाए। एसपी सिटी अभिनव त्यागी, सीओ गोरखनाथ रवि सिंह की देखरेख में चेकिंग की गई और एसपी ने सभी पुलिस वालों को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया। उन्होंने लापरवाह कर्मियों को चेताया भी।

रात में ताजमहल के चप्पे-चप्पे की चेकिंग, सुरक्षा सख्त हुई

धमाके को लेकर आगरा में रात में पुलिस सड़क पर उतर आई। जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। ताजमहल सहित सभी स्मारकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ वाले बाजार और मॉल में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस ने जनता से कहा है कि किसी लावारिस वस्तु को हाथ नहीं लगाएं। कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। ताजमहल की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। रात में ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे स्मारक परिसर में सर्च अभियान चलाते हुए गहन जांच की।

ताजमहल वैसे ही अतिसंवेदनशील स्मारकों की श्रेणी में है। सोमवार को ताज की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा बलों के जवानों को अपने प्वाइंटों पर मुस्तैदी के निर्देश दे दिए गए। ताजमहल में सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट वैभव कुमार दुबे के निर्देश पर सुरक्षा बल के जवानों को एक प्वाइंट पर जुटाकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया। इधर जवानों ने रात में ही पूरे स्मारक परिसर में हर प्वाइंट की सघन चेकिंग शुरू कर दी। डस्टबिन से लेकर हर जगह जांच की गई। इसके लिए सीआईएसएफ का बम निरोधक दस्ता भी लगाया। सुरक्षा बल के जवानों ने डॉग स्क्वायड के साथ जांच की। सीआईएसएफ के अधिकारी ने बताया कि इस समय पर्यटन सीजन के कारण पहले से सुरक्षा सख्त थी। अब और सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

मेट्रो स्टेशनों पर बढ़ाए गए सुरक्षा इंतजाम

डीसीपी सिटी ने बताया कि सभी मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेट्रो और दीवानी की सुरक्षा पहले से एसएसएफ के पास है। एसएसएफ के अधिकारी पुलिस लगातार पुलिस के संपर्क में हैं। मेट्रो स्टेशनों पर बिना चेकिंग किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पुराने शहर में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। मंगलवार को बाजार खुलते ही पुलिस मुस्तैद रहेगी। बाजारों में पुलिस गश्त करेगी। पुलिस कर्मी सादा कपड़ों में ग्राहक बनकर घूमेंगे। पुलिस मिश्रित आबादी क्षेत्रों में विशेष सक्रिय है। यह पता लगाया जा रहा है कि हाल ही में कोई बाहर से रहने तो नहीं आया है।

धमाके के बाद नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

दिल्ली में धमाके के बाद जनपद के भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा लेकर भारत-नेपाल सीमा की सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी किया गया है। इस क्रम में भारत-नेपाल के सोनौली बॉर्डर सहित सभी सीमा पर निगरानी तेज की दी गई है। मुख्य बॉर्डर से लेकर नदी घाटों और पगडंडियों पर जवानों की संख्या बढ़ाते हुए 24 घंटे निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। सरहद पर भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने वाले प्रत्येक लोगों की तलाशी के साथ आईडी की जांच की जा रही है।

भारत नेपाल बार्डर हमेशा से संवेदनशील रहा है। यहां से कई बार आतंकी भी पकड़े जा चुके हैं। दिल्ली में धमाके के बाद भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। एसएसबी के अलावा सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। सीमा से जुड़े सभी रास्तों पर गश्त बढ़ा दी गई है। नाइट विजन कैमरे से लैस एसएसबी जवान सुरक्षा में जुटे हुए हैं। नेपाल से आने वाले यात्रियों की कड़ाई के साथ जांच की जा रही है। सन्देह होने पर आईडी की जांच एवं नाम पते नोट कर उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति मिल रही है। सोमवार की रात कोतवाल सोनौली अजित प्रताप के नेतृत्व में जवानों भारत से नेपाल आने-जाने वाले लोगो की कड़ी जांच की गई।

नेपाल से भारत जा रही एक भारतीय नम्बर वाले वाहन पर लगे काली फ़िल्म भी उतरवाई। सीओ नौतनवा अंकुर गौतम ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में अलर्ट जारी है। नेपाल आने-जाने वाले लोगों की जांच के निर्देश दिए गए है। बस डिपो, स्टेशन सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढाई गई है।

