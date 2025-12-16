Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter Budaun and Sitapur, school timings have now been changed in Shahjahanpur district DM order
बदायूं-सीतापुर के बाद अब इस जिले में बदला स्कूलों का समय, डीएम बोले-उल्लंघन पर विद्यालय होंगे सील

बदायूं-सीतापुर के बाद अब इस जिले में बदला स्कूलों का समय, डीएम बोले-उल्लंघन पर विद्यालय होंगे सील

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में बदायूं-सीतापुर के बाद अब इस जिले में स्कूलों का समय बदल गया है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से संचालित होंगे। यह आदेश सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा।

Dec 16, 2025 05:39 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में ठंड बढ़ने के साथ सुबह और शाम अब घना कोहरा भी दिखाई देने लगा है। सर्दी और कोहरे को देखते सीतापुर और बदायूं के बाद अब शाहजहांपुर में भी स्कूलों का समय बदल गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर अब शाहजहांपुर में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से संचालित होंगे। यह आदेश सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। डीएम का निर्देश है कि नियम तोड़ने पर विद्यालय पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूल सील किए जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीएम के मुताबिक, लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी। इसे लेकर अभिभावक लंबे समय से स्कूलों का समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। प्रशासन के इस निर्णय से अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय इस आदेश का सख्ती से पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ने पर स्कूल को सील भी किया जा सकता है। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं, आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग को अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में एक से आठ तक के स्कूलों का बदला समय, डीएम ने जारी किया आदेश
ये भी पढ़ें:DM अंकल प्लीज! हमारी छत से ये तार हटवा दो, बच्चियों की गुहार पर कलेक्टर का ऐक्शन

इससे पहले बदायूं डीएम ने स्कूलों के समय बदलने को लेकर आदेश भी जारी किया था। डीएम के अनुसार के अनुसार आठ तक के सभी स्कूलों को अब 10 बजे से तीन बजे तक संचालित किया जाएगा। बदायूं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने एक से आठ तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया। डीएम ने आदेश में कहा है कि सर्दी को देखते हुए जिले में परिषदीय, माध्यमिक एवं सहायता प्राप्त, समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त स्कूलों का समय बदलकर उनकी कक्षाओं को 10 बजे से शुरू कराकर तीन बजे तक संचालित किया जाएगा। डीएम के इस आदेश को सभी स्कूल प्रबंधकों को भेज दिया गया है। वहीं इससे पहले सीतापुर में भी एक से आठ तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। यहां भी स्कूलों में कक्षाओं को 10 बजे से शुरू कराकर तीन बजे तक संचालित किया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Up School
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |