बदायूं-सीतापुर के बाद अब इस जिले में बदला स्कूलों का समय, डीएम बोले-उल्लंघन पर विद्यालय होंगे सील

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में बदायूं-सीतापुर के बाद अब इस जिले में स्कूलों का समय बदल गया है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से संचालित होंगे। यह आदेश सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा।

यूपी में ठंड बढ़ने के साथ सुबह और शाम अब घना कोहरा भी दिखाई देने लगा है। सर्दी और कोहरे को देखते सीतापुर और बदायूं के बाद अब शाहजहांपुर में भी स्कूलों का समय बदल गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर अब शाहजहांपुर में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से संचालित होंगे। यह आदेश सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। डीएम का निर्देश है कि नियम तोड़ने पर विद्यालय पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूल सील किए जाएंगे।

डीएम के मुताबिक, लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी। इसे लेकर अभिभावक लंबे समय से स्कूलों का समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। प्रशासन के इस निर्णय से अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय इस आदेश का सख्ती से पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ने पर स्कूल को सील भी किया जा सकता है। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं, आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग को अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।