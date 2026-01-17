Hindustan Hindi News
पलभर में मोहब्बत का दि एंड, प्रेमिका की मांग भरने के बाद प्रेमी युगल ने लगा ली फांसी, पेड़ से लटके मिले शव

झांसी में पलभर के अंदर मोहब्बत का दि एंड हो गया। प्रेमिका की शादी की तारीख तय होते ही गैर धर्म के प्रेमी ने पहले मांग भरी और फिर दोनों ने एक ही पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी।

Jan 17, 2026 11:04 pm ISTDinesh Rathour झांसी (चिरगांव)
यूपी के झांसी में पलभर के अंदर मोहब्बत का दि एंड हो गया। प्रेमिका की शादी की तारीख तय होते ही गैर धर्म के प्रेमी ने पहले मांग भरी और फिर दोनों ने एक ही पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों के शव शनिवार तड़के पशुबाड़े में एक ही रस्सी से लटके मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से उतारा और जांच पड़ताल के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 18 वर्षीय युवती की सगाई हो चुकी थी। शुक्रवार को शादी की तारीख नौ अप्रैल तय हुई। सभी परिजन खुश थे। देर रात खाना खाने के बाद सभी सो गए। शनिवार तड़के युवती की छोटी बहन अपनी ताई के साथ जा रही थी। तभी पशुबाड़े में पड़ोस के ही एक गैर धर्म के 23 वर्षीय युवक के साथ बहन का शव लटका देख वह चीख पड़ी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना पर चिरगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती की मांग भरी थी।

युवती हाथों में चूड़ियां और पैरों में बिछिया पहने थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने एक-दूसरे को स्वीकार करने के बाद यह आत्मघाती कदम उठाया। लड़की के पिता ने बताया कि दोनों के बीच क्या था? किसी को कुछ पता नहीं है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। युवती की शादी की तारीख तय होने के बाद दोनों ने आत्महत्या की है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:प्रेमी के इश्क में कातिल बन गई पत्नी, शादी के 17 साल बाद पति को मरवा दिया

निकाह का झांसा देकर किया रेप, प्रेमी के घर पहुंची पीड़िता

बरेली जिले के एक गांव में रहने वाली युवती को निकाह का झांसा देकर युवक ने शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने निकाह का दबाव बनाया तो इनकार कर दिया। इस पर उसने प्रेमी के घर पहुंचकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोजीपुरा के एक गांव में रहने वाले इमरान ने अपने गांव में ही रहने वाली युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया और निकाह का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरो‌प है कि युवती के घर पहुंचकर भी इमरान ने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। करीब छह माह बाद युवती ने निकाह को कहा तो इनकार कर दिया। इस पर युवती ने अपने परिवार वालों को सारी जानकारी दी और शुक्रवार को इमरान के घर पहुंच गई। युवक के परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। मगर गांव पहुंची पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले गई। पीड़ित युवती की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इंस्पेक्टर भोजीपुरा राजीव कुमार सिंह ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

