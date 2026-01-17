पलभर में मोहब्बत का दि एंड, प्रेमिका की मांग भरने के बाद प्रेमी युगल ने लगा ली फांसी, पेड़ से लटके मिले शव

संक्षेप: झांसी में पलभर के अंदर मोहब्बत का दि एंड हो गया। प्रेमिका की शादी की तारीख तय होते ही गैर धर्म के प्रेमी ने पहले मांग भरी और फिर दोनों ने एक ही पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी।

यूपी के झांसी में पलभर के अंदर मोहब्बत का दि एंड हो गया। प्रेमिका की शादी की तारीख तय होते ही गैर धर्म के प्रेमी ने पहले मांग भरी और फिर दोनों ने एक ही पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों के शव शनिवार तड़के पशुबाड़े में एक ही रस्सी से लटके मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से उतारा और जांच पड़ताल के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 18 वर्षीय युवती की सगाई हो चुकी थी। शुक्रवार को शादी की तारीख नौ अप्रैल तय हुई। सभी परिजन खुश थे। देर रात खाना खाने के बाद सभी सो गए। शनिवार तड़के युवती की छोटी बहन अपनी ताई के साथ जा रही थी। तभी पशुबाड़े में पड़ोस के ही एक गैर धर्म के 23 वर्षीय युवक के साथ बहन का शव लटका देख वह चीख पड़ी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना पर चिरगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती की मांग भरी थी।

युवती हाथों में चूड़ियां और पैरों में बिछिया पहने थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने एक-दूसरे को स्वीकार करने के बाद यह आत्मघाती कदम उठाया। लड़की के पिता ने बताया कि दोनों के बीच क्या था? किसी को कुछ पता नहीं है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। युवती की शादी की तारीख तय होने के बाद दोनों ने आत्महत्या की है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।