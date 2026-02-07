बोतल बंद पानी के बाद अब तेल-मसालों में मिलावट करने वाले निशाने पर, यूपी में चलेगा बड़ा अभियान
यूपी में बोतल बंद पानी के बाद अब तेल-मसालों में मिलावट करने वाले निशाने पर है। इनके खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तेल व मसाले बेचने वाली ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों पर भी विभाग की नजर है।
यूपी में बोतल बंद पानी और देसी घी के बाद अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के निशाने पर खाद्य तेल और मसालों में मिलावट करने वाले हैं। इनके खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तेल व मसाले बेचने वाली ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों पर भी विभाग की नजर है। खास बात यह है कि बीते एक साल में जांच में असुरक्षित मिले ब्रांडों के नमूने फिर से लिए जाएंगे। प्रदेश के सभी फूड इंस्पेक्टरों से इसका ब्योरा तलब किया गया था। अब इसकी जांच की जा रही है।
खाद्य पदार्थों में मिलावट और नशीली दवाएं बेचने वालों पर इन दिनों एफएसडीए की टेड़ी नजर है। कोडीनयुक्त कफ सिरप के बड़े रैकेट के खुलासे के बाद विभाग ने पानी पर बड़ा अभियान चलाया। बोतलबंद पानी बनाने वाली 169 इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस निरस्त कर कारोबार बंद कराया गया है। फिर देसी घी के नाम पर मिलावटी घी बेच रहे तीन ब्रांडों को प्रदेश में प्रतिबंधित किया गया है। अब बारी खाद्य तेलों व मसालों की है। एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब सभी जिलों से यह ब्योरा मांगा गया था कि पिछले एक साल में कितने नमूने फेल हुए। इनमें कितने खुले और कितने ब्रांडेड थे। जांच में इनमें से कितने अधोमानक और कितने असुरक्षित मिले।
जिनका एक नमूना फेल, उनके और लिए जाएंगे सेंपल
सभी फूड इंस्पेक्टरों से यह भी पूछा गया कि अधोमानक या अनसेफ मिले तेल या मसालों के नमूनों के मामले में कितने व्यापारियों ने अपील की। जिन मामलों में अपील नहीं की गई तो उनमें काम बंद कराकर लाइसेंस निलंबित किया गया या नहीं। खास बात यह है कि जिन ब्रांडों का एक नमूना फेल हुआ है, उनके और नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं। यदि उस ब्रांड का उत्पादन यूपी में हो रहा है तो उसी इकाई से अन्यथा जहां से लिया गया सेंपल फेल हुआ है, उसके नजदीकी जिलों से और नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें