लखनऊ में चाट में भांग की चटनी के बाद अब बेकरी में बिक रहा गांजा, हाॅट डॉग-पेस्ट्री फ्री

यूपी की राजधानी लखनऊ में चाट में गांजा-भांग की चटनी के बाद अब बेकरी में गांजा पकड़ा गया है। संचालक 500 वाली गांजे की पुड़िया खरीदने पर ग्राहकों को 50 रुपये की पेस्ट्री और हॉट डॉग व 1000 की पुड़िया लेने वालों को 100 रुपये का बेकरी आइटम मुफ्त में देता था।

Deep Narayan Pandey लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाताFri, 22 Aug 2025 12:17 PM
राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज पुलिस ने चाट में भांग और गांजे की चटनी मिलाकर बेचने वाले तस्कर की गिरफ्तारी के बाद हफ्ते भर बाद राजा बेकरी के संचालक आशीष यादव को पकड़ा है। वह बेकरी की आड़ में गांजे की पुड़िया बेच रहा था। 500 वाली गांजे की पुड़िया खरीदने पर ग्राहकों को 50 रुपये की पेस्ट्री और हॉट डॉग और 1000 की पुड़िया लेने वालों को 100 रुपये का बेकरी आइटम मुफ्त में देता था। इस कारण उसकी खूब बिक्री होती थी। गांजा बिक्री के लिए उसने अपने कर्मचारियों को भी लगा रखा था।

आशीष मोहनलालगंज के मरुई गांव का रहने वाला है। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल के मुताबिक क्षेत्र की दुकानों में गांजा बिक्री की सूचना पर एसीपी रजनीश वर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई थी। एसीपी ने सिसेंडी के पास स्थित राजा बेकरी में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान संचालक आशीष ने भागने का प्रयास किया तो घेराबंदी कर पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। बेकरी की तलाशी ली गई तो फ्रीजर, नमकीन के पैकेट और बिस्कुट के डब्बों में गांजे की तमाम पुड़िया मिली। बेकरी से करीब डेढ़ किलो गांजा, तीन हजार रुपये बरामद हुए हैं। बेकरी के एक दो कर्मचारी मौका पाते ही भाग निकले। उनकी तलाश की जा रही है।

वीकेंड पर होती थी ज्यादा बिक्री

एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया की वीकेंड पर शनिवार की शाम को गांजे की सबसे ज्यादा यहां बिक्री होती थी। संचालक आशीष से पूछताछ में पता चला कि क्षेत्र स्थित शिक्षण संस्थान में भी वह गांजे की सप्लाई करता था। पूछताछ और आशीष के मोबाइल से गिरोह के संबंध में कई अन्य अहम राज मिले हैं। उसके आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

चाट के ठेले पर बिक रही थी भांग की चटनी

एक हफ्ते पूर्व 13 अगस्त को मोहनलालगंज पुलिस ने खुजौली गांव में चाट का ठेला लगाने वाले प्रमोद साहू को गिरफ्तार किया था। वह चाट में भांग-गांजा की चटनी लगाकर बेचता था। उसकी दुकान से भी गांजे और भांग की पुड़िया बरामद हुई थी। पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रमोद गोसाईगंज के बरकतनगर का रहने वाला था।

