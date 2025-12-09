Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsAfter being shot, the youth's head was crushed with a stone, the incident in broad daylight caused outrage and uproar
सरेराह युवक की गोली माकर हत्या के बाद गंदा काम, परिजनों का फूटा आक्रोश, काटा बवाल

सरेराह युवक की गोली माकर हत्या के बाद गंदा काम, परिजनों का फूटा आक्रोश, काटा बवाल

संक्षेप:

मुरादाबाद में भाईदूज के दिन हुए विवाद की रंजिश में एक युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद युवक के चेहेर और सिर को पत्थर से कूंच दिया गया। वारदात की जानकारी मिलते ही आक्रोश फैल गया। परिजनों ने अस्पताल से लेकर हाईवे तक हंगामा काटा।

Dec 09, 2025 07:44 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी में मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात भाई दूज के दिन हुए विवाद की रंजिश को लेकर एक युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारकर हत्या के बाद युवक के चेहरे और सिर पर पत्थर मारकर कूंच दिया गया। इस दौरान युवक के साथ रहे दोस्त ने भागकर जान बचाई। सरेराह हत्या की जानकारी मिलते ही आक्रोश फैल गया। परिजनों ने अस्पताल से लेकर हाईवे तक जमकर हंगामा किया। घंटों तक पुलिस व परिजनों के बीच नोकझोंक हुई। परिजन शव न देने की जिद कर रहे थे। पुलिस ने जबरन शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो खींचतान हो गई। युवक की मां वहां से गुजर रही एक बस के आगे चढ़ गईं। पुलिस ने किसी तहर परिजनों को समझाकर शांत कराया। परिजन देर रात तक हाईवे पर जमा रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थाना मझोला क्षेत्र के लाइनपार रामेश्वर कालोनी निवासी जगपाल सिंह का छोटा बेटा प्रिंस चौहान (24) पढ़ाई कर रहा था। बताया गया कि भैया दूज के दिन प्रिंस चौहान की मोहल्ले में रहने वाले भोला व प्रशांत से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें मारपीट भी हुई थी। जिसके बाद से दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी। सोमवार शाम करीब आठ बजे प्रिंस अपने दोस्त मयंक गुर्जर के साथ बाइक पर चिड़िया टोला गया था।

read moreये भी पढ़ें:
लड़की के स्तन पकड़ना रेप का प्रयास नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से SC नाराज

जब दोनों दोस्त चिड़िया टोला की पुलिया के पास पहुंचे तो भोला व प्रशांत ने अपने साथियों के साथ आए और प्रिंस को घेर लिया। सभी ने पहले प्रिंस के साथ मारपीट की और उसकी पीठ में गोली मार दी। इसके बाद पत्थर से उसके सिर पर वार भी किया। दोस्त मंयक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए और आनन-फानन में प्रिंस को दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया।

हत्यारोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की उठाई मांग

पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो परिजन हंगामा करने लगे। परिजनों की मांग थी कि हत्यारोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान पुलिस व परिजनों के बीच अस्पताल में काफी देर तक नोकझोंक हुई। परिजन शव का पोस्टमार्टम न कराने की जिद कर रहे थे। पुलिस ने किसी शव को एंबुलेंस में रखकर मोर्चरी के लिए रवाना किया तो परिजन दौड़कर दिल्ली रोड पर पहुंच गए और एंबुलेंस को रोकने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने एंबुलेंस निकलवा दी। जिसके बाद परिजन सड़क पर जाम लगाने के लिए बैठ गए। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगा दिया गया है। जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप

मुरादाबाद। परिजनों का आरोप है कि जब वह लोग प्रिंस को अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसकी सांसें चल रही थीं। प्रिंस के भाई पवन के अनुसार वह लोग लगभग 10 से 15 मिनट तक चिकित्सकों को बुलाते रहे, लेकिन चिकित्सक नहीं आए। अगर चिकित्सक समय पर आ जाते तो प्रिंस की जान बज सकती थी। परिजनों ने लगभग एक घंटे तक अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

कपूर कंपनी पुल की ओर भागे हत्यारोपी

मुरादाबाद। मोहल्ले में रहने वाले भोला व प्रशांत ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिंस को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तमंचा और गाली गलौज करते हुए कपूर कंपनी पुल की ओर भाग गए। माना जा रहा है कि कपूर कंपनी पुल पार करने के बाद हत्यारोपी हाईवे की ओर फरार हो गए।