After being scolded by father in law daughter in law consumed poison along with three children ससुर के डांटने पर बहू ने तीन बच्चों संग खाया जहर, छह साल के बेटे की गई जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter being scolded by father in law daughter in law consumed poison along with three children

ससुर के डांटने पर बहू ने तीन बच्चों संग खाया जहर, छह साल के बेटे की गई जान

जौनपुर में ससुर के डांटने पर एक बहू ने तीन बच्चों संग जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस दौरान एक छह साल के बच्चे की मौत हो गई। जबकी तीन की हालत गंभीर है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जौनपुरMon, 18 Aug 2025 10:04 PM
share Share
Follow Us on
ससुर के डांटने पर बहू ने तीन बच्चों संग खाया जहर, छह साल के बेटे की गई जान

यूपी के जौनपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां ससुर के डांटने पर एक बहू ने खौफनाक कदम उठा लिया। उसने तीन बच्चों संग जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस दौरान एक छह साल के बच्चे की मौत हो गई। जबकी तीन की हालत गंभीर है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

ये घटना शाहगंज थाना क्षेत्र के सबरहद गांव का है। रामचंदर कनौजिया चौकीदारी करते हैं। सोमवार दोपहर उनकी बहू 27 वर्षीय सविता पत्नी दीपचंद अपने बच्चों को डांट रही थी। इस पर रामचंदर ने सविता को फटकार लगा दी। सविता को यह बात नागवार लगी। उसने अपने तीनों बच्चों आठ वर्षीय सत्या, छह वर्षीय शिवम और आठ माह के बेटे शिवांश को चाऊमीन में कीटनाशक मिलाकर खिला दिया। खुद भी खा लिया। हालत गंभीर देख गांव के लोगों ने सभी को निजी अस्पताल ले गए। वहां से शिवम की हालत गंभीर देख जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

अन्य दोनों बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में ही चल रहा है। जबकि सविता को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। सविता के भाई विनय का आरोप है कि घर मे पारिवारिक विवाद की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार ससुर के डांटने पर बहू ने यह कदम उठाया। मामले की जांच की जा रही है। सविता का पति दीपचंद बेंगलुरु में रहता है। वह घर के लिए निकल चुका है।

ये भी पढ़ें:कप्तान नहीं हो ना, तो कप्तान को बुलाओ, टोल पर सैनिक की पिटाई पर भड़के संगीत सोम

घर के मलबे से जख्मी महिला के गर्भस्थ शिशु की मौत

उधर, प्रयागराज में बारिश से कच्चा मकान ढहने के कारण उसके मलबे में दबकर जख्मी हुई गोराजू निवासी महिला की हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। सोमवार को उसका गर्भ भी गिर गयापल रहे शिशु की मौत हो गई। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है।

Up News Jaunpur Jaunpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |