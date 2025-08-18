ससुर के डांटने पर बहू ने तीन बच्चों संग खाया जहर, छह साल के बेटे की गई जान

जौनपुर में ससुर के डांटने पर एक बहू ने तीन बच्चों संग जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस दौरान एक छह साल के बच्चे की मौत हो गई। जबकी तीन की हालत गंभीर है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

यूपी के जौनपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां ससुर के डांटने पर एक बहू ने खौफनाक कदम उठा लिया। उसने तीन बच्चों संग जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस दौरान एक छह साल के बच्चे की मौत हो गई। जबकी तीन की हालत गंभीर है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

ये घटना शाहगंज थाना क्षेत्र के सबरहद गांव का है। रामचंदर कनौजिया चौकीदारी करते हैं। सोमवार दोपहर उनकी बहू 27 वर्षीय सविता पत्नी दीपचंद अपने बच्चों को डांट रही थी। इस पर रामचंदर ने सविता को फटकार लगा दी। सविता को यह बात नागवार लगी। उसने अपने तीनों बच्चों आठ वर्षीय सत्या, छह वर्षीय शिवम और आठ माह के बेटे शिवांश को चाऊमीन में कीटनाशक मिलाकर खिला दिया। खुद भी खा लिया। हालत गंभीर देख गांव के लोगों ने सभी को निजी अस्पताल ले गए। वहां से शिवम की हालत गंभीर देख जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

अन्य दोनों बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में ही चल रहा है। जबकि सविता को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। सविता के भाई विनय का आरोप है कि घर मे पारिवारिक विवाद की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार ससुर के डांटने पर बहू ने यह कदम उठाया। मामले की जांच की जा रही है। सविता का पति दीपचंद बेंगलुरु में रहता है। वह घर के लिए निकल चुका है।