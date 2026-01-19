जेल से छूटते ही युवकों की दबंगई! सड़क पर निकाला कारों का काफिला, पुलिस के सामने की हुड़दंग

संक्षेप: मुरादाबाद में बीते चार दिन में चार विवाहित महिलाएं अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गईं। ताजा मामले मझोला और मूंढापांडे थाना क्षेत्र से सामने आए हैं, जहां पतियों ने पुलिस में तहरीर देकर अपने पत्नियों को भगाने वाले प्रेमियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

यूपी के मेरठ में जेल से रिहाई के बाद कातिलाना हमले के आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर सड़क पर हुड़दंग मचाया। विवि गेट पर कारों का काफिला रोककर खुलेआम बीयर पी और हंगामा किया। पुलिस के सामने हूटर-सायरन बजाते हुए कारों का काफिला लेकर यहां से आगे बढ़ गए और इलाके की गलियों में भी हंगामा मचाया। अधिकारियों ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है।

परीक्षितगढ़ के पसवाड़ा गांव निवासी तरुण मलिक एनएएस कॉलेज का छात्र था। तरुण 2023 में सोमदत्त सिटी के पास फ्लैट में रह रहा था। एक अक्तूबर 2023 को तरुण के फ्लैट पर रितिक जाटव, मीनू कौशिक, अन्नू और दो अज्ञात ने हमला किया। आरोपियों ने तरुण पर फायरिंग की। तरुण की तहरीर पर मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें बलवे, धमकी और कातिलाना हमले की धाराएं लगाई गईं।

आरोपी रितिक का रिश्तेदार थाने का मुखबिर है, इसलिए पिछले साल तक गिरफ्तारी नहीं हुई। नवंबर 2025 में रितिक ने सरेंडर किया था। शनिवार को रितिक को जमानत मिल गई और वह जेल से रिहा हो गया। शाम को कारों का काफिला लेकर रितिक को लेने उसके साथी जेल पहुंचे। यहां से हुड़दंग मचाते हुए छोटू राम कॉलेज के गेट तक आए और इसके बाद यूनिवर्सिटी गेट पर कारों का काफिला रोका। यहां हुड़दंग मचाया और खुलेआम बीयर पी। यहां से कारों का काफिला शेरगढ़ी और अन्य जगहों पर घुमाया गया। घटना के समय की तीन वीडियो वायरल हुई हैं।