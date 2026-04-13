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जेल से छूटकर पुरुष बनेंगे मैकेनिक, महिलाएं करेंगी सिलाई

Apr 13, 2026 11:04 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर जेल मे बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल प्रशासन की ओर से स्वरोजगार के गुर सिखाए जा रहे हैं। चार माह तक चले पहले बैच में ब्यूटीशियन व इलेक्ट्रीशियन का प्रक्षिण पूरा होने के बाद अब माती जेल के आत्मनिर्भर कौशल विकास केंद्र में ट्रेनिंग दी जाएगी।

जेल से छूटकर पुरुष बनेंगे मैकेनिक, महिलाएं करेंगी सिलाई

UP News: यूपी के कानपुर जेल मे निरुद्ध बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल प्रशासन की ओर से स्वरोजगार के गुर सिखाए जा रहे हैं। चार माह तक चले पहले बैच में ब्यूटीशियन व इलेक्ट्रीशियन का प्रक्षिण पूरा होने के बाद अब माती जेल के आत्मनिर्भर कौशल विकास केंद्र में दूसरे बैच के 60 बंदियों को सिलाई व मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण देने की तैयारी की गई है। जेल से छूटने के बाद यह बंदी सिलाई ब्यूटीशियन,इलेक्ट्रीशियन व मोटर मैकेनिक के रूप में कारोबार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

माती जेल में इस समय 992 बंदी निरुद्ध हैं। इनमें 942 पुरुष व 50 महिला बंदी शामिल हैं। जेल प्रशासन ने बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारागार के अंदर बनाए गए आत्मनिर्भर कौशल विकास केंद्र में दीक्षालय फाउंडेशन के सहयोग से महिला व पुरुष बंदियों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। पहले बैच में 20 महिला बंदियों को ब्यूटीशियन व 40पुरुष बंदियों को इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण पूरा कराया जा चुका है। चार माह तक चले इस प्रशिक्षण के संपन्न होने के बाद अब दूसरे बैच के प्रशिक्षण की तैयारी की गई है।

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डिप्टी जेलर राजेश कुमार ने बताया कि दूसरे बैच में बीस महिला बंदियों को सिलाई का व 40 पुरुष बंदियों को मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जाना है। दीक्षा फाउंडेशन के माध्यम से ही दूसरे बैच का भी प्रशिक्षण कार्य कराया जाएगा। जेलर डॉ. विजय कुमार पांडेय ने बताया कि जेल में शुरू कराए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बंदियों को अपराधिक सोच से दूर करने के साथ जेल से बाहर जाने के बाद स्वावलंबी बनने व उनको समाज की मुख्यधारा में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करना है।

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