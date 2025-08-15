After being expelled from Samajwadi Party, MLA Pooja Pal replied to Akhilesh Yadav इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं; अखिलेश के ऐक्शन पर पूजा पाल का जवाब, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsAfter being expelled from Samajwadi Party, MLA Pooja Pal replied to Akhilesh Yadav

सीएम योगी की तारीफ करने के बाद कौशांबी की चायल सीट से सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश के इस ऐक्शन पर पूजा पाल ने जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 05:55 AM
यूपी विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने के बाद कौशांबी की चायल सीट से सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव की पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अखिलेश यादव के इस ऐक्शन पर पूजा पाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया ऐक्स पर पोस्ट कर जवाब देते हुए कहा कि मुझे इलेक्शन की सीट की फिकर नहीं ..., मुझे मेरे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है।

इसके पहले पूजा पाल ने अपने निष्कासन पर मीडिया से कहा कि मैं विधायक बाद में बनीं। मैं पहले से पीड़ित थी। मैंने मुख्यमंत्री की तारीफ इसलिए की क्योंकि मुझे लगा अतीक अहमद के मामले में जीरो टालरेंस नीति मुख्यमंत्री ने अपनाई है तो खुद पीड़ित होने के नाते मुझे इस पर बोलना चाहिए। मैंने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है।

ये भी पढ़ें:अतीक को खत्म करके योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिया: सपा की बागी विधायक पूजा पाल

पूजा पाल ने की थी योगी की तारीफ

पूजा पाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा था कि सभी को पता है उनके पति राजू पाल की हत्या कैसे और किसने की थी। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी और न्याय दिलाया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। पूजा पाल के इस बयान के कुछ घंटों बाद सपा ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। पूजा पाल के निष्कासन के साथ ही सपा के अब तक चार बागी विधायक पार्टी से बाहर हो चुके हैं। इनमें अभय सिंह, मनोज पांडेय व राकेश सिंह पहले ही निकाले जा चुके हैं। इन सब पर राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में क्रासवोटिंग करने का आरोप है।

Up News UP News Today Pooja Pal अन्य..
