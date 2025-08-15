इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं; अखिलेश के ऐक्शन पर पूजा पाल का जवाब

सीएम योगी की तारीफ करने के बाद कौशांबी की चायल सीट से सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश के इस ऐक्शन पर पूजा पाल ने जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

यूपी विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने के बाद कौशांबी की चायल सीट से सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव की पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अखिलेश यादव के इस ऐक्शन पर पूजा पाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया ऐक्स पर पोस्ट कर जवाब देते हुए कहा कि मुझे इलेक्शन की सीट की फिकर नहीं ..., मुझे मेरे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है।

इसके पहले पूजा पाल ने अपने निष्कासन पर मीडिया से कहा कि मैं विधायक बाद में बनीं। मैं पहले से पीड़ित थी। मैंने मुख्यमंत्री की तारीफ इसलिए की क्योंकि मुझे लगा अतीक अहमद के मामले में जीरो टालरेंस नीति मुख्यमंत्री ने अपनाई है तो खुद पीड़ित होने के नाते मुझे इस पर बोलना चाहिए। मैंने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है।