After being betrayed in love girl consumed poison at the house of Constable boyfriend
प्यार में धोखा मिलने पर युवती ने उठाया आत्मघाती कदम, प्रेमी सिपाही के घर पहुंचकर खाया जहर

प्यार में धोखा मिलने पर युवती ने उठाया आत्मघाती कदम, प्रेमी सिपाही के घर पहुंचकर खाया जहर

संक्षेप:

बिजनौर में प्यार में धोखा मिलने पर एक युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया। दरअसल युवती ने रविवार को अपने प्रेमी सिपाही के गांव पहुंचकर जहरीला पदार्थ खा लिया। सिपाही की दूसरी जगह शादी तय होने की जानकारी मिलने पर युवती आहत हो गई थी।

Dec 07, 2025 08:34 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बिजनौर
यूपी के बिजनौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां प्यार में धोखा मिलने पर एक युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया। दरअसल युवती ने रविवार को अपने प्रेमी सिपाही के गांव शेखपुरा पहुंचकर जहरीला पदार्थ खा लिया। सिपाही की दूसरी जगह शादी तय होने की जानकारी मिलने पर युवती आहत हो गई थी। आरोप है कि सिपाही के परिजनों ने बेहोशी की हालत में उसे गांव के बाहर मंदिर के पास छोड़ दिया गया, जहां ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उसे निजी अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर एसपी ने अस्पताल पहुंचकर कर जानकारी की।

शहर कोतवाली के एक गांव निवासी युवती का पिछले करीब चार वर्षों से गांव शेखपुरा के रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक सिपाही है और सहारनपुर जेल में तैनात है। युवती का आरोप है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। इस मामले में युवती ने पहले ही मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में सिपाही के परिजन शादी के लिए राजी हो गए थे और अदालत में युवती ने भी सिपाही के पक्ष में बयान दे दिए थे।

रविवार को अचानक सिपाही की शादी दूसरी जगह तय होने और गोद भराई हो जाने की जानकारी युवती को मिली। आहत होकर वह सीधे शेखपुरा में सिपाही के घर पहुंची और वहीं जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर सिपाही के परिजन उसे गांव के बाहर स्थित मंदिर के पास छोड़ आए। ग्रामीणों ने युवती को बेसुध पड़ा देखकर तुरंत यूपी-112 पर सूचना दी।

सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी नाजुक हालत देखते हुए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी अभिषेक झा व एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली।

