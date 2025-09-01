जवान की पिटाई के बाद टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने वाले अब फंसे, 180 पर मुकदमा दर्ज

मेरठ-करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ हुई मारपीट के बाद हंगामा, तोड़फोड़ करने वालों पर शिकंजा कस गया है। टोल संचालकर्ता कंपनी की तरफ से 180 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर पुलिस पहचान में जुट गई है।

मेरठ-करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ 17 अगस्त की देर शाम हुई मारपीट के बाद हंगामा, तोड़फोड़ के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब टोल संचालनकर्ता कंपनी ने तोड़फोड़ करने वालों पर कानूनी शिकंजा कस दिया है। टोल कंपनी के आईटी हेड की ओर से थाना सरूरपुर में 150 से 180 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पुलिस का कहना है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद नामजद आरोपियों को मुकदमे में जोड़ा जाएगा। उधर, मुकदमे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।

17 अगस्त को भूनी टोल प्लाजा पर बवाल को लेकर मैसर्स धर्म सिंह कंपनी के आईटी हेड अमित कुमार की ओर से 31 अगस्त को सरूरपुर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमे में आरोप लगाया है कि 17 अगस्त की घटना को लेकर 18 अगस्त को 150 से 180 लोगों की भीड़ ने बैरियर बूम, कैमरे, कंप्यूटर सिस्टम, एलसीडी डिस्प्ले, रीडिंग सेंसर और बूथों को तोड़ते हुए भारी नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ के बाद कंट्रोल रूम में घुसकर कैमरे, एसी, फर्नीचर समेत उपकरण भी तोड़ डाले। जबरन टोल फ्री करा दिया था। टोल पर करीब छह घंटों तक भीड़ का कब्जा रहा था।

कई दिनों तक टोल प्लाजा फ्री चलता रहा। इससे राजस्व की भारी क्षति हुई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आईटी हेड ने तोड़फोड़ के दौरान की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपने की बात कही है। पुलिस के अनुसार पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एफआईआर से लोगों में आक्रोश एफआईआर को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि घटना 17-18 अगस्त को हुई। अब 15 दिन बाद 31 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराने का मतलब क्या है। लोगों ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों, उच्चाधिकारियों से शिकायत की जाएगी।