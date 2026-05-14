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बरेली के बाद अब बदायूं में आंधी ने मचाया कहर, हवा में उड़कर पड़ोसी के घर गिरा युवक

Dinesh Rathour बदायूं
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बरेली में बुधवार को आई आंधी में एक व्यक्ति उड़कर खेतों में गिर गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी तरह का मामला अब बदायूं से भी सामने आया है। यहां बुधवार की देर रात आई आंधी ने जमकर कहर बरपाया।

बरेली के बाद अब बदायूं में आंधी ने मचाया कहर, हवा में उड़कर पड़ोसी के घर गिरा युवक

Badaun News: बरेली में बुधवार को आई आंधी में एक व्यक्ति उड़कर खेतों में गिर गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी तरह का मामला अब बदायूं से भी सामने आया है। यहां बुधवार की देर रात आई आंधी ने जमकर कहर बरपाया। जिसके चलते एक युवक हवा के तेज झोंके से पड़ोसी के घर में उड़कर चला गया। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात ग्राम खेड़ादास निवासी पीयूष शर्मा पुत्र धनीराम शर्मा अपनी मां विनीता के साथ छत पर चढ़ गए। वह छत पर टिनशेड दबाने का प्रयास कर रहे थे।

टिन की चादर रोकने के दौरान अचानक तेज हवा कर ऐसा झोंका आया कि उसकी मां छत पर गिर गई। पीयूष का भी संतुलन बिगड़ गया और वह हवा के साथ उड़कर सीधे पड़ोस के घर में जा गिरा। पीयूष पड़ोस के घर में गिरने से ह घायल होकर कराह रहा था। जब पड़ोसी बादाम सिंह ने उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी डाली तो परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे उसे चंदौसी के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। उसके सिर, हाथ पैरों में चोट आई है। हालत खतरे से बाहर है।

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बरेली में टिन शेड के साथ हवा में 90 फिट तक उड़ गए नन्हे मियां

बरेली जिले के भमोरा इलाके में बुधवार को आई तेज आंधी के दौरान एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। बभियाना गांव निवासी 50 वर्षीय नन्हे मियां ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता है। बुधवार दोपहर वह पास के गांव राजूपुर स्थित निजाम टेंट हाउस से बारातघर के लिए टेंट का सामान लेने गया था। इसी दौरान अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। आंधी में टेंट हाउस पर लगा टीन शेड उड़ने लगा तो वहां मौजूद साहिल, असलम, ताहिर मियां और नन्हे मियां ने उसे पकड़ लिया।

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आंधी की रफ्तार बढ़ने पर बाकी तीन लोगों ने खतरा भांपकर टीन शेड छोड़ दिया, लेकिन नन्हे मियां टेंट की रस्सी पकड़े रहा। देखते ही देखते तेज हवा ने टीन शेड को उड़ा दिया और नन्हे मियां भी उसके साथ करीब 80 फीट दूर जाकर मक्के के खेत में गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत देवचरा स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया था, लेकिन गुरुवार को दर्द बढ़ने पर दोबारा अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे में उसके दाहिने हाथ की हड्डी टूटी निकली। इसके बाद डॉक्टर ने हाथ पर प्लास्टर चढ़ाकर उसे भर्ती कर लिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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