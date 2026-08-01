बरेली, कासगंज के बाद दो जिलों में लंबी छुट्टी की घोषणा, 10 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

कांवड़ यात्रा को लेकर अब दो और जिलों में स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। बरेली, कासगंज के बाद अब मेरठ और मुजफ्फरनगर में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। डीएम ने मेरठ में 12 ओर मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा की है।

School Closed: कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा और आम लोगों के आवागमन को लेकर भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा के समय जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। बरेली, कासगंज के बाद अब मुजफ्फरनगर और मेरठ में स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बरेली में सावन पर सोमवार, कासगंज में पूरे महीने शनिवार और सोमवार को स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का आदेश हुआ है। डीएम के इस आदेश को बीएसए ने सभी स्कूलों को भेज दिया है। आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा के कारण सभी स्कूल और कॉलेज तीन अगस्त से 10 अगस्त तक बंद रहेंगे। डीएम उमेश मिश्रा ने कांवड़ यात्रा की वजह से जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो गई है। 11 अगस्त को शिवरात्रि तक जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। श्रावण मास 28 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इस बीच, हरिद्वार से कांवड़ यात्रियों का आगमन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए हैं।

मेरठ में 12 अगस्त तक रहेगी छुट्टी मेरठ डीएम ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए तीन अगस्त से 12 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस बीच शिक्षकों की स्कूलों में मौजूदगी रहेगी। डीएम के आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर रूट डायवर्जन होगा। ऐसे में बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न आए इसको देखते हुए स्कूलों में छुट्टी रखने का आदेश जारी किया गया है।

बरेली में हर सोमवार स्कूल रहेंगे बंद बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने सावन माह के प्रत्येक सोमवार को विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार बरेली के सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य बोर्डों के शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली रोड और बदायूं रोड के पांच किलोमीटर दायरे में स्थित सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी यह आदेश लागू रहेगा। हालांकि इन दिनों शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को अपने संस्थानों में उपस्थित रहकर शासकीय एवं प्रशासनिक कार्य करने होंगे।