बरेली, कासगंज के बाद दो जिलों में लंबी छुट्टी की घोषणा, 10 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
कांवड़ यात्रा को लेकर अब दो और जिलों में स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। बरेली, कासगंज के बाद अब मेरठ और मुजफ्फरनगर में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। डीएम ने मेरठ में 12 ओर मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा की है।
School Closed: कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा और आम लोगों के आवागमन को लेकर भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा के समय जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। बरेली, कासगंज के बाद अब मुजफ्फरनगर और मेरठ में स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बरेली में सावन पर सोमवार, कासगंज में पूरे महीने शनिवार और सोमवार को स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का आदेश हुआ है। डीएम के इस आदेश को बीएसए ने सभी स्कूलों को भेज दिया है। आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा के कारण सभी स्कूल और कॉलेज तीन अगस्त से 10 अगस्त तक बंद रहेंगे। डीएम उमेश मिश्रा ने कांवड़ यात्रा की वजह से जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो गई है। 11 अगस्त को शिवरात्रि तक जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। श्रावण मास 28 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इस बीच, हरिद्वार से कांवड़ यात्रियों का आगमन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए हैं।
मेरठ में 12 अगस्त तक रहेगी छुट्टी
मेरठ डीएम ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए तीन अगस्त से 12 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस बीच शिक्षकों की स्कूलों में मौजूदगी रहेगी। डीएम के आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर रूट डायवर्जन होगा। ऐसे में बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न आए इसको देखते हुए स्कूलों में छुट्टी रखने का आदेश जारी किया गया है।
बरेली में हर सोमवार स्कूल रहेंगे बंद
बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने सावन माह के प्रत्येक सोमवार को विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार बरेली के सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य बोर्डों के शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली रोड और बदायूं रोड के पांच किलोमीटर दायरे में स्थित सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी यह आदेश लागू रहेगा। हालांकि इन दिनों शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को अपने संस्थानों में उपस्थित रहकर शासकीय एवं प्रशासनिक कार्य करने होंगे।
डीआईजी ने किया नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण
कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) कलानिधि नैथानी ने शनिवार को पल्लवपुरम कांवड़ मार्ग, मोदीपुरम स्थित सीसीटीवी एवं वायरलेस उप नियंत्रण कक्ष तथा अस्थायी पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। नैथानी ने अधिकारियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल एवं त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, मार्ग परिवर्तन, प्रकाश व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधाओं तथा सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यात्रा के प्रत्येक चरण की लगातार निगरानी की जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सक्रिय रखी जाएं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।