बलिया के बाद अब बरेली में हादसा; तालाब में नहाने गए चार बच्चे डूबे, तीन की मौत, चौथा तैरकर बाहर निकला
गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाने गए चार बालकों में से तीन की डूबकर मौत हो गई, जबकि एक किशोर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
बलिया के बाद अब बरेली जिले में हादसा हो गया। गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाने गए चार बालकों में से तीन की डूबकर मौत हो गई, जबकि एक किशोर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में कोहराम मच गया। मीरगंज क्षेत्र के तिलमास गांव निवासी चरन सिंह यादव का बेटा त्रिवेंद्र उर्फ अमितेश (10), जियालाल का बेटा आयुष कश्यप (9) और सुरेंद्र गंगवार का बेटा अंश गंगवार (8) रविवार दोपहर गांव से करीब एक किलोमीटर दूर पूर्वी गौंटिया के पास स्थित तालाब पर पहुंचे।
तपती दोपहरी में गर्मी से राहत पाने के लिए सबसे पहले आयुष तालाब में उतरा, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण वह डूबने लगा। आयुष को बचाने के प्रयास में अंश तालाब में कूद गया, लेकिन वह भी गहराई में फंस गया। दोनों को डूबता देख त्रिवेंद्र उर्फ अमितेश भी उन्हें बचाने के लिए तालाब में उतर गया, पर वह भी पानी में समा गया। इसी दौरान अपने भाई को बचाने के लिए भीमसेन भी तालाब में कूद पड़ा, लेकिन जब खुद डूबने लगा तो किसी तरह बाहर निकल आया।
साथियों की मौत से दुख भीमसेन तालाब के किनारे बैठकर रोया
भीमसेन के सामने ही उसके साथियों की मौत हो गई। वह तालाब किनारे बैठकर रोने लगा। उसी समय वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार ने उसे रोता देख पूछताछ की। घटना की जानकारी मिलने पर उसने पास ही सो रहे मछली पालक राजू कश्यप को जगाया। राजू ने ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। तीनों बच्चों को अलग-अलग अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अफसर
घटना की सूचना पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंजू कोरी, पूर्व प्रधान इसरार अहमद और अनोखे लाल सहित अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। मौके पर नायब तहसीलदार अरविंद कुमार, सीओ अजय कुमार, एसओ संजय तोमर और चौकी प्रभारी पंकज कुमार ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। एसओ संजय तोमर ने बताया कि दोपहर करीब दो से तीन बजे के बीच यह हादसा हुआ। तालाब में मछली पालन होने के कारण उसकी गहराई अधिक है। नायब तहसीलदार ने बताया कि घटना के समय तालाब के आसपास कोई मौजूद नहीं था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।