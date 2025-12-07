हादसों का दिन: अयोध्या-सीतापुर के बाद गोंडा में हादसा, रोडवेज बस और कार की भिड़ंत में 3 मरे

संक्षेप: प्रदेश के कई शहरों से शनिवार की रात और रविवार की सुबह हादसे की खबरें आईं। अयोध्या में एक कार एक्सीडेंट में दो छात्रों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सीतापुर में खेत से घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार PRV ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

Accidents in Uttar Pradesh: यूपी के कई शहरों से शनिवार की रात और रविवार की सुबह हादसे की खबरें आईं। अयोध्या में शनिवार की देर रात एक कार एक्सीडेंट में दो छात्रों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि सीतापुर में खेत से घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार पीआरवी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के मुलिहामऊ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गोंडा-अयोध्या मार्ग पर अनभुला सहजानी चौकी के पास रविवार की सुबह उत्तराखंड परिवहन निगम की रुद्रपुर डिपो की बस और एक कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई, इस घटना में तीन मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए।

घायलों को मेडिकल कालेज गोंडा भेजा गया है। वहीं मृत लोगों के शव को मेडिकल कॉलेज की मर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों की पहचान कराई जा रही है। बताया जाता है कि बस अयोध्या से गोण्डा की तरफ तेज गति से जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज बिंदेशवरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि घायलों को मेडिकल कॉलेज गोंडा भेजा गया है।

कार एक्सीडेंट में दो छात्रों की दर्दनाक मौत अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात हुए एक कार एक्सीडेंट में दो छात्रों की मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल से रेफर किया गया है। दोनों मृतक अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। मृतकों की पहचान फागुन विरमानी (उम्र 17 वर्ष) पुत्र रितेश विरमानी और अक्षय सिंह (उम्र 15 वर्ष) पुत्र राकेश सिंह के रूप में हुई है। इस दुर्घटना में हर्ष नारायण अग्रहरि (उम्र 18 वर्ष) पुत्र उदय नारायण गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि सराफा कारोबारी का पुत्र फागुन और उसका दोस्त अक्षय देर रात कार चलाना सीख रहे थे। इसी दौरान कैट थाना क्षेत्र में उनकी कार कंपनी गार्डन के पास दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में कार के आगे का बायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक अक्षय कैंब्रियन स्कूल में कक्षा 11 का छात्र था, जबकि फागुन अन्य स्कूल में पढ़ता था। जिला अस्पताल के डाक्टर आशुतोष प्रताप सिंह ने बताया कि रात लगभग ढाई बजे तीनों को अस्पताल लाया गया। जिसमें दो की मौत हो चुकी थी।