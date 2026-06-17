अयोध्या के बाद अब मथुरा में चढ़ावे की जांच की मांग, फलाहारी बाबा ने सीएम योगी को खून से लिखी चिट्ठी
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा विवाद को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इस बीच दिनेश फलाहारी बाबा ने सीएम योगी को खून से चिट्ठी लिखकर मथुरा श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर आने वाले चढ़ावे की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवाद और जांच से सियासी माहौल गरम है ही इस बीच मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान पर आने वाले चढ़ावे की भी सीबीआई जांच की मांग उठ गई है। हिन्दूवादी नेता दिनेश फलाहारी बाबा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खून से चिट्ठी लिखकर श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर आने वाले चढ़ावे की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हो रही है उसी तरह हमारे कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि मथुरा में भी दान की राशि का घोटाला हो रहा है।
दिनेश फलाहारी बाबा ने श्री कृष्ण जन्म भूमि संघर्ष न्यास का गठन किया हुआ है। वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि वाद के पक्षकार के रूप में न्यायायल में केस भी लड़ रहे हैं। फलाहारी बाबा ने आरोप लगाया है कि यहां कई वर्षों से चंदे की चोरी की जा रही है। जब दानपात्रों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, हीरे और जेवरात सब का बंदरबांट कर लिया जाता है, जो मंदिर प्रबंधन वाले पहले स्कूटर और गाड़ियों से आते थे। वह आज करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं। उन्होंने यूपी से लेकर उत्तराखंड तक जमीनें खरीद रखी हैं। इनके कोठी, बंगला और फार्म हाउस हैं। दिनेश फलाहारी ने कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है कि वह इस प्रकरण मे सीबीआई जांच करवाएं। अगर मुख्यमंत्री जांच नहीं करवाएंगे। तो हम इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, वहां अर्जी लगाएंगे कि जिस तरह से हमारे हिंदू भाई-बहनों को कई वर्षों से लूटा, उसकी जांच हो। दिनेश फलाहारी का कहना है कि मुख्यमंत्री इस पूरे प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें।
सीएम योगी को खून से लिखी चिट्ठी
दिनेश फलहारी बाबा ने अपनी मांग के समर्थन में सीएम योगी को खून से चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही उनका कहना है कि सीएम यहां के पुजारियों के बयान दर्ज करवा लें। उन पुजारियों को सबकुछ मालूम है कि किस तरह से मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग घोटाला कर रहे हैं। इन मंदिर कमेटी के लोगों ने अपने नाते-रिश्तेदारों के नाम पर प्रापर्टी खरीदी। जो कभी साइकिल से चलते थे आज करोड़ों की कार से आते हैं।
अयोध्या में तेज हुई जांच
उधर, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की जांच तेज हो गई है। इसके लिए गठित एसआईटी ने दो दिन के अंदर करीब 19 घंटे तक मंदिर परिसर में रहकर गहन जांच-पड़ताल की है। जांच टीम ने दान पात्र, उससे रुपए निकालने, गड्डी बनाने और गिनने की पूरी व्यवस्था को खुद परखते हुए पूरी व्यवस्था का जायजा लिया है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें