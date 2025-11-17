Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter Ayodhya, Kashi, Mathura, Sambhal, CM Yogi gave the roadmap of development to the officers
अयोध्या-काशी-मथुरा के बाद संभल, सीएम योगी ने अफसरों को दिया विकास का रोडमैप

अयोध्या-काशी-मथुरा के बाद संभल, सीएम योगी ने अफसरों को दिया विकास का रोडमैप

संक्षेप: यूपी की योगी सरकार अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद संभल को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के विकास को लेकर अफसरों के साथ बैठक में विकास की समीक्षा की और उन्हें यहां का रोडमैप सौंपा है। बताया है कि किस तरह विकास करना है।

Mon, 17 Nov 2025 07:56 AMYogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद योगी सरकार संभल को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनपद संभल की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने यहां चल रहे विकास कार्यों के बारे में जाना। मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की भी समीक्षा की। फिर शासन व जनपद के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चरणबद्ध तरीके से संभल का विकास करें। संभल का विकास सरकार की प्राथमिकता है। पहले चरण में प्राचीन तीर्थों व कूपों का पुनरुद्धार कराएं। दूसरे चरण में म्यूजियम व लाइट एंड साउंड आदि विकास कार्यों पर फोकस रखें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री ने संभल में जनपद न्यायालय, कारागार व पीएसी के निर्माण की प्रक्रिया पर जल्द कार्रवाई के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने राजस्व, गृह, न्याय, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, पर्यटन-संस्कृति, नगर विकास समेत कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल में 68 तीर्थ व 19 कूप हैं। प्रदेश सरकार इन तीर्थों के जीर्णोद्धार व पहचान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को इन कार्यों को तेज गति से कराने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें:अगर हिम्मत है तो… संभल के सपा सांसद बर्क का साध्वी प्राची पर तगड़ा पलटवार

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटीग्रेटेड कॉम्पलेक्स भवन में सभी विभागों का कार्यालय हो। मुख्यमंत्री को बताया गया कि आवासीय व अनावासीय भवन के लिए 93 फीसदी भूमि क्रय कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने डीपीआर बनाने के साथ कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद न्यायालय, कारागार व पीएसी की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में भी तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 24 कोसीय परिक्रमा के साथ ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के समीप भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण व सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ाई जाएं। साथ ही महिष्मती नदी के पुनरुद्धार कार्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नदियां जीवनदायिनी है। सरकार नदियों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। नमामि गंगे के अंतर्गत प्रोजेक्ट तैयार कराकर पुनरुद्धार कार्य में तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग की वंदन योजना, मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना, अंत्येष्टि स्थल विकास योजना, नगरीय जल विकास योजना, झील/पोखर/तालाब योजना व पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत होने वाले कार्यों की प्रगति के बारे में जाना और निर्देश दिया कि इन कार्यों को शीघ्रता से पूरा करें। मुख्यमंत्री ने सीबीजी प्लांट के निर्माण की कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

हरिहर सेना 19 को शांतिपूर्ण तरीके से करेगी पदयात्रा : ऋषिराज गिरी

सौंधन (संभल)। कैलादेवी धाम के महंत ऋषि राज गिरी ने हरिहर मंदिर पदयात्रा की रूपरेखा और उद्देश्य साझा किए। पदयात्रा अंतरराष्ट्रीय हरिहर सेवा के सानिध्य में 19 नवंबर (बुधवार) सुबह 11 बजे कैला देवी धाम से प्रारंभ होगी। श्रद्धालु मोतीनगर तक वाहनों से पहुंचेगी और वहां से लगभग ढाई किलोमीटर की पैदल पदयात्रा करते हुए । हरिहर मंदिर परकोटी परिक्रमा करेंगे और उसी मार्ग से वापस कैला देवी धाम लौटेंगे।

महंत ऋषि राज गिरी ने बताया कि पदयात्रा का उद्देश्य अधिक से अधिक सनातनियों तक जानकारी पहुंचाना, धर्म स्थल की विरासत को संरक्षित करना और समाज को आध्यात्मिक रूप से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा पूर्णतः शांतिपूर्ण, विधि-सम्मत और प्रेमपूर्वक होगी। यात्रा में किसी प्रकार के भड़काऊ नारे, विवादित बयान या किसी समुदाय की भावना आहत करने वाले कार्य नहीं होंगे। हमारी भूमिका केवल पदयात्रा और परिक्रमा करना है। प्रशासन जहां उचित समझे, अपने स्तर पर व्यवस्था करेगा।

महंत ने बताया कि ठीक इसी दिन पिछले वर्ष हरिहर मंदिर से संबंधित याचिका दायर की गई थी और सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसलिए एक वर्ष पूर्ण होने पर यह पदयात्रा आयोजित की जा रही है। संभल में 24 कोसीय परिक्रमा 68 तीर्थ परिक्रमा और हरिहर मंदिर परकोटी परिक्रमा वर्षों से होती आई है। इस परंपरा को पुनर्जीवित और मजबूत करने का प्रयास इस पदयात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। महंत ऋषि राज गिरी ने सभी सनातनियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा यह हमारी विरासत और हमारी धरोहर है। भगवान हरिहर की कृपा से सब मंगल होगा।