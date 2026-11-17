विधानसभा चुनाव की देहरी पर खड़े उत्तर प्रदेश के मथुरा में पिछले दो दिनों से भाजपा का चिंतन शिविर चल रहा है। सीएम योगी समेत तमाम नेता जुटे हैं। आज भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी आएंगे। श्रीकृष्ण की नगरी में चल रही इस बैठक से साफ संदेश देने की कोशिश हो रही है।

यूपी के मथुरा में शुरू हुई भाजपा की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ सीएम योगी, तावड़े, बीएल संतोष, डिप्टी सीएम केशव और ब्रजेश पाठक के साथ धर्मपाल।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। सियासत में संदेशों का खास महत्व होता है। श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में चिंतन बैठक के जरिए भी भाजपा ने भी बड़ा चुनावी संदेश देने की कोशिश की है। यह संदेश अपने सहयोगी-समर्थक मतदाताओं के साथ ही विपक्ष के लिए भी है। जिस कान्हा के नाम पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरने की कोशिश की थी, पार्टी उसी नटवर नंदकिशोर की नगरी में 2027 की चुनावी व्यूह रचना बना रही है। यूपी में जीत की हैट्रिक बनाने के लिए पार्टी इसी चक्रव्यूह में विपक्ष की घेराबंदी करेगी। पिछले कुछ दिनों से भाजपा मथुरा को लेकर सपा और अखिलेश को अपनी पिच पर लाने की कोशिशों में भी जुटी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अयोध्या-काशी के बाद अब मथुरा भाजपा का प्रमुख चुनावी मुद्दा भी हो सकता है।

देश की राजनीति के लिए यूपी का महत्व सत्ताधारियों से लेकर विपक्ष तक सब जानते हैं। यही कारण है कि भाजपा हर हाल में यूपी की सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहती है। मथुरा में दो दिनी पार्टी की चिंतन बैठक में इसी की पटकथा लिखी जा रही है। पहले दिन राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी के चुनावी रोडमैप पर मंथन हुआ।

बूथ, यूथ और आधी आबादी पर फोकस बूथ, यूथ, आधी आबादी और लाभार्थियों की मदद से पार्टी प्रदेश की सत्ता में तीसरी पारी के लक्ष्य की प्राप्ति का ताना-बाना बुन रही है। चिंतन बैठक के बाद पार्टी चुनावी मोर्चे पर विपक्ष की घेराबंदी, कमजोर सीटों पर जीत की रणनीति और बूथ और शक्ति केंद्र तक संगठन की सक्रियता बढ़ाने की मुहिम चलाएगी। मोदी-योगी के नाम और काम के जरिए चुनावी सफलता पाने का प्रयास होगा। वहीं मौजूदा विधायकों को लेकर एंटी-इनकमबैंसी के असर को निष्प्रभावी करने के लिए उनके प्रदर्शन की समीक्षा भी बेहद सावधानी पूर्वक करेगी। यही प्रत्याशी चयन का आधार भी बनेगा।

बी और सी श्रेणी की सीटों पर ज्यादा जोर दो दिनी चिंतन के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संगठन के पदाधिकारी इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश में चौतरफा रैलियों-सभाओं, बैठकों के जरिए चुनावी माहौल को गर्माएगा। मथुरा का मंथन पार्टी की चुनावी दिशा तय करेगा। बैठक के बाद पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने के लिए जुटेगी। पहले दिन हुए मंथन के बाद निष्कर्ष भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में मंगलवार को निकलेगी। कमजोर जिलों और विधानसभा सीटों के लिए पार्टी का फोकस अलग से रणनीति तैयार करने पर है। वहीं इस बैठक में करीब 23 हजार से अधिक कमजोर बूथों की मजबूत और बी और सी श्रेणी की विधानसभा सीटों पर ज्यादा जोर लगाने की योजना भी बनी है।

सामाजिक समीकरणों के साथ जिताऊ ही टिकट का फार्मूला चिंतन शिविर के एजेंडे में प्रत्याशी चयन का फार्मूला भी शामिल रहा। टिकट वितरण में सामाजिक समीकरणों के साथ सर्वाधिक फोकस हर हाल में जिताऊ चेहरों के चयन पर होगा। ऐसे में तमाम अलोकप्रिय विधायकों की टिकट कटना लगभग तय है। वहीं हारी हुई सीटों पर भी पार्टी इस बार बड़े पैमाने पर अपने चेहरे बदलेगी।