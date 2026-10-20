ओवैसी के बाद अब अखिलेश चढ़ाएंगे रामपुर का सियासी पारा, 22 को जेल में आजम खां से करेंगे मुलाकात
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। इन दिनों रामपुर सियासी केंद्र बना हुआ है। दो दिन पहले ओवैसी ने रामपुर में सियासी पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने की संभावना है। अखिलेश यादव यहां जेल में बंद आजम से मुलाकात भी करेंगे।
UP Vidhansabha Election: जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे यूपी में सियासत तेज होती जा रही है। रामपुर में कुछ ऐसा ही हाल है। हाल ही में मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिशों के बीच पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टांडा में जनसभा कर सियासी पारा चढ़ाया, तो अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरे ने चर्चाओं को और हवा दे दी है।
दो दिन पहले टांडा में हुई जनसभा में ओवैसी के निशाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव रहे थे। आजम खां के बहाने उन्होंने अखिलेश पर सीधे सवाल उठाए थे। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम वोटों को लेकर ‘अब्दुल’ शब्द का भी खूब प्रयोग किया था। अब 22 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर पहुंचकर जेल में बंद आजम खां से मुलाकात करेंगे। ऐसे में इस दौरे को केवल मुलाकात तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सपा की सियासत, आजम खां के साथ रिश्तों और मुस्लिम राजनीति में अपनी पकड़ का संदेश देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
प्रदेश की राजनीति में फिर केंद्र बनेगा रामपुर
अखिलेश यादव की आजम खां से मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन को लेकर अलग-अलग दल अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं। ओवैसी की जनसभा के बाद अखिलेश का दौरा राजनीतिक रूप से अहम हो गया है। हालांकि, इस मुलाकात के बाद सियासी समीकरण किस दिशा में जाएंगे, यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि रामपुर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है।
आजम से मुलाकात के कई होंगे सियासी मायने
22 अक्टूबर को अखिलेश यादव का रामपुर दौरा कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। जेल में बंद आजम खां और अब्दुल्ला आजम से मुलाकात कर अखिलेश एक ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके परिवार के साथ खड़े होने का संदेश दे सकते हैं, वहीं दूसरी ओर ओवैसी के हमलों के बीच सपा की राजनीतिक स्थिति भी स्पष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरे पर पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी। खास तौर पर यह देखा जाएगा कि मुलाकात के बाद अखिलेश आजम खां के मुद्दे पर क्या रुख सामने रखते हैं और उनके बयान प्रदेश की सियासत को कितना प्रभावित करते हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।