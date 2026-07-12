सोने की ईंटों वाले ARTO के बाद निशाने पर अब कौन? योगी सरकार के आदेश पर बड़े ऐक्शन की तैयारी

Action against corruption: आगरा के पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के बाद यूपी में अब किस अफसर का अगला नंबर है। योगी सरकार के आदेश पर विजिलेंस बड़े ऐक्शन की तैयारी में है। यह तो साफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐक्शन का सिलसिला आगे जारी रहने वाला है और भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं है।

Action against corruption: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 और 8 जुलाई को यूपी विजिलेंस ने आगरा के रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार के घर छापा मारा तो घर के कोने-कोने से नोट निकले। करीब 1.62 करोड़ रुपए कैश, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, कई बेशकीमती जमीनों- फ्लैटों के दस्तावेज, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपाजिट के कागज और भी बहुत सी चीजें बरामद हुईं। पूर्व एआरटीओ के घर से सोने के बिस्किट ही नहीं ईंटें भी मिलने की खबर आई थी। इस खजाने के बारे में जिसने भी जाना वो हैरान रह गया लेकिन जल्द ही यूपी में ऐसे कई और खजानों का खुलासा हो सकता है। योगी सरकार यूपी के भ्रष्टाचारियों पर और शिकंजा कसने जा रही है। सेवानिवृत्त एआरटीओ ललित कुमार के घर छापेमारी में मिले 35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति सामने आने के मामले को उच्च स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

बताया जा रहा है कि विजिलेंस जांच में भ्रष्टाचार को लेकर मिले पुख्ता सुबूत वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यूपी में इस तरह की जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। विजिलेंस की खुली जांच में आय से अधिक संपत्ति के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसने के साथ ही लटके मामलों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। उच्च स्तर पर विजिलेंस भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच कर रही है, उनमें गंभीर श्रेणी के कई मामलों की प्रगति भी पूछी गई है। सूत्रों का कहना है कि आय से कई गुना संपत्ति जुटाने वाले कुछ अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। शासन इन कार्रवाई के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मियों को बड़ा संदेश देने का प्रयास करेगी। वहीं विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी लंबित शिकायतों की जांच में भी तेजी आएगी।

पूर्व एआरटीओ की संपत्तियों की हो रही जांच विजिलेंस ने मंगलवार और बुधवार को लखनऊ में रिटायर एआरटीओ ललित कुमार के घर पर छापेमारी के दौरान 13 किलो सोना और 1.62 करोड़ रुपये नगद समेत 20 करोड़ की संपत्ति बरामद की थी। उनकी कुल 35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति सामने आई थी, जिसका आगे की जांच में और बढ़ना तय माना जा रहा है। विजिलेंस ने छापेमारी में बरामद संपत्तियों के कई दस्तावेजों की अभी पड़ताल की जा रही है। छापेमारी में रिटायर एआरटीओ के पास इतनी संपत्ति मिलने पर जांच एजेंसी के अधिकारी भी हैरान थे। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे अन्य मामलों में कार्रवाई तेज किए जाने को कहा है।