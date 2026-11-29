अनंत अंबानी ने हाल ही में मथुरा आए और गोवर्धन परिक्रमा पूरी की। इस यात्रा के बाद अब रिलायंस ग्रुप ने ब्रज क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और देश-विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार के लिए 18 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने हाल ही में मथुरा आए और गोवर्धन परिक्रमा पूरी की। इस यात्रा के बाद अब रिलायंस ग्रुप ने ब्रज क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और देश-विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार के लिए एक बड़ी पहल की है। समूह ने ब्रज विकास के अपने सामूहिक 'सेवा-संकल्प' के पहले चरण में शुरुआती 18 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है।

अंबानी परिवार की पुष्टिमार्ग वैष्णव परंपरा और श्रीनाथजी में सदियों से अटूट आस्था रही है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अनंत अंबानी ने अपनी यह गोवर्धन परिक्रमा अपने पुष्टि गुरु और नाथद्वारा के आचार्य चिरंजीवी श्री गोस्वामी विशाल बावा साहब के सान्निध्य में पूरी की। इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अनंत ने श्री गिरिराज जी सहित कई पवित्र पुष्टिमार्गीय स्थलों पर दंडवत प्रणाम किया। परिक्रमा पथ पर पैदल चलते हुए अनंत अंबानी और गुरु विशाल बावा साहब ने पूरे मार्ग की स्थिति, बुनियादी ढांचे और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। इसी निरीक्षण के बाद ब्रज के कायाकल्प के लिए यह बड़ा संकल्प लिया गया।

इन स्थानों का होगा सौंदर्यीकरण इस योजना का मुख्य उद्देश्य पवित्र स्थलों की धार्मिक मर्यादा और प्राचीन विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक सुविधाएं विकसित करना है। इसके तहत पूरे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, जतीपुरा स्थित गिरिराज मुखारविंद और अन्य प्रमुख पुष्टिमार्गीय विरासत स्थलों की धार्मिक पवित्रता को बनाए रखते हुए उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही, गिरिराज जी की परिक्रमा करने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए पूरे मार्ग में बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार होगा।

भक्तों को मिलेगा निशुल्क प्रसाद रिलायंस ग्रुप का यह सेवा-संकल्प केवल मंदिरों और परिक्रमा मार्ग तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें स्थानीय ब्रजवासियों के कल्याण को भी केंद्र में रखा गया है। योजना के अंतर्गत स्थानीय ब्रजवासी परिवारों के बच्चों की बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, भविष्य में गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले भक्तों को निशुल्क और शुद्ध प्रसादी भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'विशाल एवं अनंत भोज' की विशेष व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। रिलायंस ग्रुप की इस पहल से न केवल गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की तस्वीर बदलेगी, बल्कि स्थानीय ब्रजवासी परिवारों के जीवन स्तर में भी बड़ा सुधार आने की उम्मीद है।