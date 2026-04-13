दवा लाने को लेकर पति से हुई कहासुनी; नाराज पत्नी ने चाकू से गर्दन काटकर खुदकुशी की

उन्नाव में दवा लाने के विवाद में दम्पति के बीच हुई कहासुनी से नाराज पत्नी ने रविवार सुबह चाकू से खुद की गर्दन काट खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंच फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की और परिजनों को सूचना दी

यूपी के उन्नाव जिले में दवा लाने की बात को लेकर दम्पति के बीच हुई कहासुनी से नाराज पत्नी ने रविवार सुबह चाकू से खुद की गर्दन काट खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंच फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की और परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। दही थाना क्षेत्र में टिकरगढ़ी मजरा मुकुंदखेड़ा गांव की रहने वाली 25 वर्षीय सलमा पत्नी विनय दीप ने रविवार सुबह चाकू से अपनी गर्दन की नस काट ली। उसके बाद ननद ने जब भाभी को लहुलुहान स्थिति में देखा तो शोर मचाया। शोरगुल सुनकर पड़ोसी उसे जिला अस्पताल ले गए। यहां उपचार दौरान सलमा ने दम तोड़ दिया।

घटना के वक्त घर में सिर्फ ननद थी घटना के समय 7 वर्षीय ननद के अलावा घर पर कोई नहीं था। सास लक्ष्मी व ससुर मुन्नीलाल गेहूं की फसल काटने के लिए खेत गए हुए थे। पति मजदूरी करने गया था। विनयदीप और आजमगढ थाना जहानागंज के बाजार की रहने वाली सलमा का इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्यार हुआ था। उसके बाद 25 अक्तूबर 2025 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। विनयदीप आर्थिक तंगी में किसी तरह जीवन बसर कर रहा था। सलमा ने आत्महत्या क्यों की ? इसकी वजह परिजन स्पष्ट नहीं कर सके है। थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका सलमा के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि दवा लाने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद नाराज पत्नी ने घटना को अंजाम दे डाला। परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई जाएगी।

शादी के 6 महीने बाद सलमा ने सुसाइड किया विनय दीप व सलमा की शादी के अभी छह माह ही बीते थे। पति विनय दीप मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। बताया जा रहा है कि सुबह पत्नी की दवा लेने के लिए पति गया है। दवा को लेकर दोनों में कहासुनी होना बताया जा रहा है। छह माह बाद ही उसने घटना को अंजाम दे डाला। उधर मृतक सलमा की मौत की खबर पुलिस ने परिजनों को दे दी है। मगर परिजन पोस्टमार्टम हाउस नहीं पहुंच सके।