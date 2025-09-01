ऑटो में हुई कहासुनी के बाद रास्ते में ही दोस्त का रेत दिया गला, राहगीरों ने युवक की पिटाई कर पुलिस को सौंपा

लखनऊ में सोमवार को ऑटो ड्राइवर की उसी के साथी ने बेहरमी से हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को राहगीरों ने पकड़ कर पिटाई कर दी। फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी और मृतक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी।

यूपी के लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां गोसाईगंज के नई जेल रोड पर उम्दाखेड़ा में सोमवार को ऑटो 27 साल के ड्राइवर पवन कुमार की हत्या कर दी गई। ऑटो में बैठे पवन के गांव के ही युवक ने कहासुनी के बाद धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को राहगीरों ने पकड़ कर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया।

ये घटना गोसाईगंज क्षेत्र का है। जहां मोहनलालगंज के गादियाना के रहने वाला पवन कुमार सोमवार को ऑटो लेकर गोसाईगंज आ रहे था। साथ में गांव का एक युवक भी था। सुबह करीब साढ़े 10 बजे वह गोसाईगंज के उमेद खेड़ा पहुंचे ही थे, तभी ऑटो में बैठे गांव के ही युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। तभी उसने धारदार हथियार से पवन का गला रेत दिया। चीख पुकार पर राहगीरों को जुटता देख आरोपी भागने लगा। लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।

उधर, सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में जेल चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार के मुताबिक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर जा रही है।