After an argument in an auto young man slit his friend throat on the way ऑटो में हुई कहासुनी के बाद रास्ते में ही दोस्त का रेत दिया गला, राहगीरों ने युवक की पिटाई कर पुलिस को सौंपा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter an argument in an auto young man slit his friend throat on the way

ऑटो में हुई कहासुनी के बाद रास्ते में ही दोस्त का रेत दिया गला, राहगीरों ने युवक की पिटाई कर पुलिस को सौंपा

लखनऊ में सोमवार को ऑटो ड्राइवर की उसी के साथी ने बेहरमी से हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को राहगीरों ने पकड़ कर पिटाई कर दी। फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी और मृतक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 1 Sep 2025 12:37 PM
share Share
Follow Us on
ऑटो में हुई कहासुनी के बाद रास्ते में ही दोस्त का रेत दिया गला, राहगीरों ने युवक की पिटाई कर पुलिस को सौंपा

यूपी के लखनऊ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां गोसाईगंज के नई जेल रोड पर उम्दाखेड़ा में सोमवार को ऑटो 27 साल के ड्राइवर पवन कुमार की हत्या कर दी गई। ऑटो में बैठे पवन के गांव के ही युवक ने कहासुनी के बाद धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी को राहगीरों ने पकड़ कर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया।

ये घटना गोसाईगंज क्षेत्र का है। जहां मोहनलालगंज के गादियाना के रहने वाला पवन कुमार सोमवार को ऑटो लेकर गोसाईगंज आ रहे था। साथ में गांव का एक युवक भी था। सुबह करीब साढ़े 10 बजे वह गोसाईगंज के उमेद खेड़ा पहुंचे ही थे, तभी ऑटो में बैठे गांव के ही युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। तभी उसने धारदार हथियार से पवन का गला रेत दिया। चीख पुकार पर राहगीरों को जुटता देख आरोपी भागने लगा। लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।

उधर, सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में जेल चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार के मुताबिक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर जा रही है।

ये भी पढ़ें:युवती की शादी तय होने पर नाराज हुआ आशिक, एक तरफा इश्क में फेंका तेजाब

सिद्धार्थनगर में मुठभेड़ में हत्यारोपी के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

उधर, सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के नागचौरी गांव में एक सप्ताह पूर्व एक व्यक्ति की हत्या कर उसकी पत्नी और बेटी को चाकू मार कर करने वाले आरोपी को पुलिस ने शनिवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। घेराबंदी पर उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उस पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |