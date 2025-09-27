अलीगढ़ के बाद मेरठ में तड़तड़ाईं गोलियां, भाजयुमो नेता का दिनदहाड़े एलानिया कत्ल

यूपी में अलीगढ़ के बाद मेरठ में गोलियां तड़तड़ाईं हैं। भाजयुमो नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजयुमो नेता को लेकर अस्पताल जा रहे प्रधान की कार पर भी फायरिंग की गई। इससे पहले शुक्रवार को अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में गांव भड़ौली में शनिवार सुबह भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री और बीडीसी सदस्य की ऐलानिया हत्या कर दी गई। सुबह करीब साढ़े सात बजे बीडीसी सदस्य प्रमोद कुमार भड़ाना खेत पर चारा लेने गए थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। प्रमोद को गोली लगने के बाद ग्राम प्रधान उन्हें कार से अस्पताल ले जाने लगे तो हमलावर ने कार पर भी फायरिंग कर दी। गंभीर हालत में प्रमोद को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चार दिन पहले कत्ल का ऐलान किया गया था। वारदात के बाद गांव में तनाव है और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इससे पहले अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मेरठ में शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे बीडीसी सदस्य 32 वर्षीय प्रमोद कुमार भड़ाना अपने खेत से चारा लेने गए थे। वहां से भैंसा बुग्गी से लौटते वक्त रास्ते में उन्हें बाइक सवार गांव निवासी रोबिन ने रोक लिया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तीन गोलियां लगते ही प्रमोद लहूलुहान हो गए और छर्रे लगने से भैंसा भी जख्मी हो गया।

वारदात को अंजाम देकर रोबिन मौके से फरार हो गया और आसपास मौजूद लोगों ने गांव में सूचना दी। परिजन और ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे। प्रमोद को कार में लेकर अस्पताल ले जाते वक्त भी आरोपी रोबिन ने कार पर गोलियां चलाईं। जैसे-तैसे प्रमोद को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, वारदात के बाद आरोपी रोबिन सीधे गांव पहुंचा और प्रमोद के घर पर भी फायरिंग की।

रंजिश में किया ऐलानिया कत्ल ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी रोबिन ने चार दिन पहले हापुड़ के नानपुर गांव में भी फायरिंग की थी। इसके पीछे 24 सितंबर को नानपुर में हुई फायरिंग की घटना की रंजिश बताई जा रही है। उस घटना में प्रमोद और ग्राम प्रधान सतीश का बेटा अंकित, पीड़ित पक्ष शिवम के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने गढ़मुक्तेश्वर थाने गए थे। इसी को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था। गढ़ पुलिस ने नानपुर फायरिंग में रोबिन गुर्जर के साथी विनीत को गिरफ्तार किया था, जबकि रोबिन के पिता तरसपाल को थाने में बैठा रखा था। इससे गुस्साए रोबिन ने प्रमोद के कत्ल का ऐलान किया था और शनिवार को प्रमोद भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव है। सीओ किठौर समेत कई थानों की पुलिस को गांव में तैनात किया गया है। पुलिस ने शव मोर्चरी भिजवाया है।

एसपी देहात अभिजीत कुमार के अनुसार प्रमोद के ताऊ के बेटे सुगेंद्र की तहरीर पर रोबिन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमों का गठन किया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

शोरूम मालिक की पिता और भाई के सामने हत्या इससे पहले अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर शुक्रवार देररात बाइक सवार दो बदमाशों ने टीवीएस शोरूम के मालिक व आढ़ती के बेटे अभिषेक गुप्ता की उनके पिता व चचेरे भाई के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी 25 वर्षीय अभिषेक गुप्ता ने 21 अगस्त को ही खैर में टीवीएस का शोरूम खोला था। तब से वहीं रहते थे। शुक्रवार को उनके पिता नीरज गुप्ता व चचेरा भाई जीतू शोरूम पर आए थे। रात में तीनों शोरूम को बंद करके गांव लौटने के लिए पहले खैर से टेंपो से खेरेश्वर चौराहे पर आए। यहां पुलिस बूथ के पास खड़े होकर बस का इंतजार करने लगे। करीब साढ़े नौ बजे बस के आने पर पिता व चचेरा भाई अंदर चढ़ गए। अभिषेक चढ़ने ही वाले थे कि बाइक सवार दो लोगों ने आकर उनको गोली मार दी।

कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही आरोपी भाग गए। आनन-फानन पुलिस की मदद से अभिषेक को जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। एएसपी मयंक पाठक के अनुसार प्रथम दृष्टया कुछ विवाद की बात सामने आ रही है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

परिजनों का कहना था कि शोरूम खोलने से पहले तक अभिषेक महामंडलेश्वर के साथ ही रहता था। उन्होंने ही अभिषेक की हत्या कराई है। 15 दिन पहले भी उस पर हमला हुआ था। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय मेडिकल पहुंचे तो लोगों ने उनको घेर लिया और हमलावर हो गए। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और अशोक पांडेय को हिरासत में लेकर थाने ले आई।