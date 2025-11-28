मृतक बीएलओ के परिजनों को मिले एक करोड़ और नौकरी, अखिलेश के बाद अब अजय राय की मांग

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब अजय राय ने डिमांड की है कि मृतक बीएलओ के परिजनों को एक करोड़ और नौकरी दिया जाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर फार्म कर्मचारियों को मानसिक तनाव दे रहा है। इसका समय बढ़ाकर चुनाव आयोग कर्मचारियों को राहत दे।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र के माझा नरायन गांव के मनियापुरा टोला पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक बीएलओ रंजू देवी के घर पहुंच कर शोक संवेदना व्यक्त किया। इस दौरान बीएलओ के परिवार को एक करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसआईआर फार्म कर्मचारियों को मानसिक तनाव दे रहा है। इसका समय बढ़ाकर चुनाव आयोग कर्मचारियों को राहत दे। इसके पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मृतक बीएलओ के आश्रितों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दें। समाजवादी पार्टी मृतक बीएलओ के आश्रितों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देगी।

रुद्रपुर क्षेत्र के माझा नरायन गांव के मनियापुरा टोला की रहने वाली बीएलओ रंजू देवी की 25 नवंबर की रात मौत हो गई थी। उनके पति जगदम्बा दूबे ने आरोप लगाया था कि रंजू देवी की मौत वीसी के बाद मानसिक तनाव के चलते हुई। इसके बाद से ही यह मामला तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अजय राय और राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह लम्बे काफिले के साथ दोआबा के माझा नरायन गांव के मनियापुरा टोला पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मृतक बीएलओ रंजू देवी के पति जगदम्बा दूबे से घटना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मृतक रंजू देवी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने की मांग की।