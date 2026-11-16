ब्रज में अखिलेश का बाद योगी की धमक, दो दिनी चिंतन शिविर में नितिन नवीन भी होंगे शामिल
भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर सोमवार से गो ग्राम परखम स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर सवा दो बजे शिविर में पहुंचेंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन कल शामिल होंगे।
मथुरा, प्रमुख संवाददाता। यूपी के ब्रज क्षेत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद आज से मुख्यमंत्री योगी की धमक सुनाई देगी। मथुरा में भाजपा का चिंतन शिविर सोमवार को गो ग्राम परखम में शुरू होगा। इस दो दिवसीय शिविर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जहां दोनों दिन शिविर में मौजूद रहेंगे और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगलवार को शिविर में पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, यूपी प्रभारी विनोद ताबड़े, भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, सह प्रभारी जगदीश पटेल और मेघा कुलकर्णी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने रविवार को आगरा में दलित सम्मेलन के जरिए चुनावी बिगुल फूंका था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर सवा दो बजे गोग्राम परखम स्थित शिविर स्थल पर पहुंचेंगे। उनके पहुंचते ही बैठक शुरू हो जाएगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शिविर में बैठक का दौर शाम करीब 5-6 बजे तक चलेगा। हो सकता है यह समय कुछ और बढ़ जाए। शिविर में शामिल होने वाले सभी लोगों को दोपहर 01:00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुंचने को कहा गया है।
कल बरसाना जाएंगे योगी
मंगलवार को बैठक सुबह शुरू हो जाएगी। बैठक के बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:35 बजे परखम से हेलीकॉप्टर द्वारा बरसाना पहुंचेंगे। माता जी गोशाला बरसाना पर हेलीकॉप्टर उतरेगा। 3:00 बजे से 3:15 बजे तक मुख्यमंत्री मानमंदिर बरसाना में ब्रह्मलीन संत रमेश बाबा को श्रद्धांजलि देंगे। 03:25 बजे वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा खेरिया एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे।
एनएच पर फतिहा कट दोबारा खोला
सोमवार से गोग्राम परखम में पं. दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र पर शुरू होने वाले भाजपा के चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर रविवार दिनभर प्रशासनिक अधिकारी जुटे रहे। शिविर में गो ग्राम परखम आने-जाने वाले लोगों को परेशान न हो, इसलिए रविवार को दीनदयाल धाम होकर गो शाला जाने के लिए हाईवे पर एनएचएआई की टीम ने फतिहा गांव पर बंद कट को दोबारा खोल कर बनाने का काम शुरू कर दिया।
53 लोग होंगे शामिल
पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले सूची में इस शिविर में शामिल होने वालों की संख्या 55 रखी थी लेकिन रविवार शाम इसमें दो लोग कम कर दिये अब इसमें 53 लोग शामिल होंगे। शिविर शुरू होने पर संख्या एक-दो घट-बढ़ सकती है।
गोग्राम में ही रहेंगे सभी
भाजपा के इस दो दिवसीय शिविर में शामिल होने वाले सभी लोगों के रहने की व्यवस्था शिविर स्थल गोग्राम परखम स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र पर ही की गई है। खान-पान की व्यवस्था भी वहीं की गई है।
मथुरा से एकमात्र राजेश रहेंगे शिविर में
मथुरा से भाजपा के एकमात्र नेता मांट के विधायक राजेश चौधरी इस शिविर में शामिल होंगे। गौरतलब है कि राजेश चौधरी भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। प्रदेश के महामंत्री होने के नाते वह बैठक में रहेंगे। अन्य कोई विधायक इस बैठक में नहीं रहेगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।