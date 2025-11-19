Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAfter adulterated petrol and diesel, a fake petrol pump has been caught in UP, surprising officials
मिलावटी पेट्रोल-डीजल के बाद यूपी में अब फर्जी पेट्रोल पंप पकड़ाया, हर कोई हैरान

मिलावटी पेट्रोल-डीजल के बाद यूपी में अब फर्जी पेट्रोल पंप पकड़ाया, हर कोई हैरान

संक्षेप: यूपी में मिलावटी पेट्रोल-डीजल के बाद फर्जी पेट्रोल पंप का खुलासा हुआ है। अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहे पंप के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। अलीगढ़ में गंगीरी के दादों-जरौली मार्ग पर इसे संचालित किया जा रहा था। पेट्रोल पम्प को सील कर दिया गया है।

Wed, 19 Nov 2025 07:37 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के अलीगढ़ में मिलावटी पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री के अब फर्जी पेट्रोल पंप आपूर्ति विभाग की टीम ने पकड़ा। दादों के गांव कसेर में बिना लाइसेंस के ही फर्जी पंप चल रहा था। मौके से 1800 लीटर मिलावटी पेट्रोल व डीजल बरामद किया गया। पंप पर मिलावटी तेल की सप्लाई हाथरस से होना सामने आया है। ऐसे में विभाग व पुलिस की टीमें इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई हैं। यूपी एसटीएफ में बीते दिनों फिरोजाबाद में बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे पंप पर छापा मारकर मिलावटी पेट्रोल-डीजल सप्लाई के गैंग का खुलासा किया था। इस पंप को मिलावटी तेल की सप्लाई अलीगढ़ की पराग पेन्ट्स एंड केमिकल फैक्ट्री से होती थी।

एसटीएफ के अनुसार यह अन्तरराजीय गिरोह प्रदेश के कई जनपदों में तेल की सप्लाई करता था। इसी कड़ी में डीएम संजीव रंजन के निर्देश पर डीएसओ सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में विभागीय टीम ने दादों के गांव कसेर दादों-जरौली मार्ग एक पेट्रोल पंप पर छापा मारा। पूछताछ में पता चला कि बुलंदशहर के गांव सिमरी निवासी संजय यादव द्वारा पंप का संचालन किया जा रहा था। मौके पर सेल्समैन कसेर निवासी मनोज कुमार मौजूद मिला।

पंप में दो यूनिटें व दो भूमिगत टैंक लगे हुए थे। एक टैंक में 1000 लीटर डीजल व 800 लीटर पेट्रोल का भंडारण था। विभागीय जांच में पता चला कि पंप के पास किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था। फर्जी तरह से पंप संचालित किया जा रहा था। टीम ने मिलावटी तेल को जब्त करते हुए पंप को सील कर दिया। इस मामले में पंप संचालक, सेल्समैन व हाथरस से मिलावटी तेल की सप्लाई करने वाले सतवीर सिंह व पिन्टू शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

अलीगढ़ में 50 से ज्यादा पंपों पर मिलावटी पेट्रोल-डीजल की सप्लाई

गंगीरी में पकड़े गए फर्जी पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने पूछताछ में बताया कि जिलेभर में 50 से ज्यादा पंपों पर मिलावटी पेट्रोल व डीजल की सप्लाई की जा रही है। इन सभी को हाथरस से ही आपूर्ति होती है। करीब दो सालों से यह पूरा धंधा चल रहा है।

हाथरस की एसएसबीपीसी फर्म से मिलावटी तेल है भेजा जाता

अलीगढ़ में पराग पेन्ट्स एंड केमिकल फैक्ट्री का नाम मिलावटी पेट्रोल व डीजल से जुड़ने के बाद अब हाथरस की एसएसबीपीसी फर्म का नाम भी इस मिलावटी तेल के धंधे से जुड़ गया है। आपूर्त विभाग ने हाथरस प्रशासन को भी इस फर्म के संबंध में पत्र भेजा है। ताकि यह पता लग सके कि फर्म के द्वारा कहां-कहां मिलावटी तेल सप्लाई किया जा रहा है।

तहसीलवार टीमें गठित, करेंगी जांच

फिरोजाबाद के बाद अलीगढ़ में फर्जी पेट्रोल पंप पकड़े जाने के बाद आपूर्ति विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मंगलवार को तहसीलवार टीमों का गठन कर दिया गया। यह टीमें पेट्रोल पंपों की जांच करेंगी।

डीएसओ सत्यवीर सिंह के अनुसार दादों के गांव कसेर में बिना किसी लाइसेंस के संचालित पेट्रोल पंप को सील किया गया है। पंप से 1800 लीटर मिलावटी पेट्रोल व डीजल बरामद किया गया। मामले में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही जिलेभर में पेट्रोल पंपों की जांच को टीमें गठित कर दी गई हैं।