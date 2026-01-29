हादसे के बाद घायल ई-रिक्शा चालक को बोनट पर लटकाकर दौड़ाई जीप, वीडियो वायरल

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAfter accident injured e-rickshaw driver was dragged along while hanging onto bonnet moving jeep video has gone viral
रामपुर जिले में एक जीप चालक की अमानवीय करतूत सामने आई। आरोपी ने पहले ई-रिक्शा को टक्कर मारकर चालक को घायल किया और फिर उसे बोनट पर लटकाकर काफी दूर तक घुमाया।  

Jan 29, 2026 08:36 pm ISTDinesh Rathour बिलासपुर (रामपुर)
रामपुर जिले में एक जीप चालक की अमानवीय करतूत सामने आई। आरोपी ने पहले ई-रिक्शा को टक्कर मारकर चालक को घायल किया और फिर उसे बोनट पर लटकाकर काफी दूर तक घुमाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। हाईवे स्थित केमरी तिराहे पर बुधवार सुबह करीब दस बजे तेज रफ्तार जीप ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया और चालक घायल हो गया, उसकी नाक से खून बहने लगा। हादसे के बाद जीप चालक मौके से भागने लगा। घायल ई-रिक्शा चालक ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने जीप आगे बढ़ा दी और रिक्शा चालक बोनट पर लटका गया।

जीप चालक ई-रिक्शा चालक को बोनट पर लटकाकर रामपुर रोड पर कुछ दूरी तक ले गया। लोगों के शोर मचाने पर भी वह नहीं रुका, बल्कि गोल चक्कर लगाते हुए जीप दौड़ाता रहा। मौके पर मौजूद लोगों के हंगामा करने पर जीप चालक ने वाहन रोका, तब जाकर घायल चालक की जान बच सकी। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने पूरी वारदात का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जीप चालक को पकड़कर थाने ले गई। गुरुवार को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि आरोपी जीप चालक की पहचान मोहल्ला संत कॉलोनी निवासी मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई कर उसे एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Rampur News Up Latest News Video Viral
