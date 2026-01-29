हादसे के बाद घायल ई-रिक्शा चालक को बोनट पर लटकाकर दौड़ाई जीप, वीडियो वायरल

रामपुर जिले में एक जीप चालक की अमानवीय करतूत सामने आई। आरोपी ने पहले ई-रिक्शा को टक्कर मारकर चालक को घायल किया और फिर उसे बोनट पर लटकाकर काफी दूर तक घुमाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। हाईवे स्थित केमरी तिराहे पर बुधवार सुबह करीब दस बजे तेज रफ्तार जीप ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया और चालक घायल हो गया, उसकी नाक से खून बहने लगा। हादसे के बाद जीप चालक मौके से भागने लगा। घायल ई-रिक्शा चालक ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने जीप आगे बढ़ा दी और रिक्शा चालक बोनट पर लटका गया।

जीप चालक ई-रिक्शा चालक को बोनट पर लटकाकर रामपुर रोड पर कुछ दूरी तक ले गया। लोगों के शोर मचाने पर भी वह नहीं रुका, बल्कि गोल चक्कर लगाते हुए जीप दौड़ाता रहा। मौके पर मौजूद लोगों के हंगामा करने पर जीप चालक ने वाहन रोका, तब जाकर घायल चालक की जान बच सकी। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने पूरी वारदात का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जीप चालक को पकड़कर थाने ले गई। गुरुवार को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि आरोपी जीप चालक की पहचान मोहल्ला संत कॉलोनी निवासी मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई कर उसे एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया है।