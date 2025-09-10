After ABVP, now lathicharge on BJP workers, they were gheraoing the police station in Ghazipur ABVP के बाद अब भाजपाइयों पर बरसीं लाठियां, थाने का कर रहे थे घेराव, कई चोटिल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAfter ABVP, now lathicharge on BJP workers, they were gheraoing the police station in Ghazipur

ABVP के बाद अब भाजपाइयों पर बरसीं लाठियां, थाने का कर रहे थे घेराव, कई चोटिल

यूपी में भाजपा की छात्र ईकाई एबीवीपी के बाद अब भाजपाइयों पर लाठियां बरसी हैं। गाजीपुर में थाने का घेराव कर रहे भाजपाइयों को भगाने के लिए पुलिस ने लाठी चलाई है। इसमें कई लोगों को चोट लगी है। जिन दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मामला थाने पहुंचा है, वो दोनों पक्ष ही भाजपा से जुड़े हुए हैं।

Yogesh Yadav कठवामोड़ (गाजीपुर), हिन्दुस्तान संवाद।Wed, 10 Sep 2025 08:13 PM
share Share
Follow Us on
ABVP के बाद अब भाजपाइयों पर बरसीं लाठियां, थाने का कर रहे थे घेराव, कई चोटिल

यूपी के बाराबंकी में एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है कि अब गाजीपुर में भाजपाइयों पर लाठियां बरसी हैं। बिजली पोल गाड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद यहां के नोनहरा थाने पर जुटे और घेराव कर रहे भाजपाइयों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। इसमें कई लोगों को चोटें लगी हैं। कमाल की बात तो यह है कि जिन लोगों के खिलाफ भाजपाई थाने का घेराव करने पहुंचे थे वह लोग भी भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। दोनों पक्ष भाजपा से जुड़ा होने से पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं।

नोनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव निवासी ओंकार राय और अरविंद राय के बीच बिजली के खंभे को लेकर विवाद चल रहा है। अरविंद का कहना है कि ओंकार अपने ट्यूबेल पर कनेक्शन के लिए उनके खेत से बिजली का पोल ले जा रहे हैं जबकि वह अपने खेत से भी ले जा सकते हैं। अरविंद के पक्ष से गांव के पूर्व प्रधान विकास राय और शेरपुर गांव निवासी राजेश राय बागी 20 समर्थकों के साथ थाने पर पहुंच गए। थाने पर कासिमाबाद सीओ शुभम वर्मा भी पहुंचे। उन्होंने बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग मानने को तैयार नहीं थे।

ये भी पढ़ें:एबीवीपी वालों पर लाठीचार्ज करवाने वाले सीओ पर चला योगी का डंडा, पद से विदाई

देर रात तक पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने रात एक बजे लोगों को घर जाने को कहा। जब नहीं माने तो लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इसमें राजेश राय बागी, मिंटू सिंह और अरविंद राय को चोटें आईं। बवाल बड़ा तो बिरनो, मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, भांवरकोल समेत कई थानों की पुलिस पहुंच गई। भोर में पुलिस शेरपुर गांव से राजेश राय बागी, गठिया से मिंटू राय, अरविंद राय को उठाकर थाने ले आई। सुबह राजेश के समर्थक पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। विरोध को देखते हुए पुलिस ने तीनों लोगों को छोड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा के नोनहरा के मंडल अध्यक्ष सुरेश गिरि भी थे। मामले में एसपी डॉ. ईरज राजा का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को देर रात होने के कारण समझाकर हटाया गया। लाठीचार्ज नहीं किया गया था।

UP BJP Ghazipur Ghazipur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |