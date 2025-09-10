ABVP के बाद अब भाजपाइयों पर बरसीं लाठियां, थाने का कर रहे थे घेराव, कई चोटिल

यूपी में भाजपा की छात्र ईकाई एबीवीपी के बाद अब भाजपाइयों पर लाठियां बरसी हैं। गाजीपुर में थाने का घेराव कर रहे भाजपाइयों को भगाने के लिए पुलिस ने लाठी चलाई है। इसमें कई लोगों को चोट लगी है। जिन दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मामला थाने पहुंचा है, वो दोनों पक्ष ही भाजपा से जुड़े हुए हैं।

यूपी के बाराबंकी में एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है कि अब गाजीपुर में भाजपाइयों पर लाठियां बरसी हैं। बिजली पोल गाड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद यहां के नोनहरा थाने पर जुटे और घेराव कर रहे भाजपाइयों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। इसमें कई लोगों को चोटें लगी हैं। कमाल की बात तो यह है कि जिन लोगों के खिलाफ भाजपाई थाने का घेराव करने पहुंचे थे वह लोग भी भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। दोनों पक्ष भाजपा से जुड़ा होने से पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं।

नोनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव निवासी ओंकार राय और अरविंद राय के बीच बिजली के खंभे को लेकर विवाद चल रहा है। अरविंद का कहना है कि ओंकार अपने ट्यूबेल पर कनेक्शन के लिए उनके खेत से बिजली का पोल ले जा रहे हैं जबकि वह अपने खेत से भी ले जा सकते हैं। अरविंद के पक्ष से गांव के पूर्व प्रधान विकास राय और शेरपुर गांव निवासी राजेश राय बागी 20 समर्थकों के साथ थाने पर पहुंच गए। थाने पर कासिमाबाद सीओ शुभम वर्मा भी पहुंचे। उन्होंने बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग मानने को तैयार नहीं थे।