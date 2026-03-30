Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीतापुर में मंदिर के बाद अब 12 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, सड़क बनी छावनी

Mar 30, 2026 03:00 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में  चौड़ीकरण को 25 साल पुराने मंदिर जेसीबी चलाए जाने के बाद अब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 12 साल पुरानी मस्जिद पर सोमवार को बुलडोजर चलाकर ढहा दी गई।

सीतापुर में मंदिर के बाद अब 12 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, सड़क बनी छावनी

UP News: यूपी के सीतापुर में रविवार को सड़क चौड़ीकरण को लेकर 25 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलने के बाद अब लहरपुर इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 12 साल पुरानी मस्जिद पर सोमवार को बुलडोजर चलाकर ढहा दी गई। नोटिस जारी होने के बाद भी अवैध मस्जिद निर्माण हटाए न जाने पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। सुरक्षा के लिए से क्षेत्र में बड़ी संख्या मे पुलिसकर्मी तैनात रहे। सड़क छावनी बनी रही।

लहरपुर कोतवाली से महज दो सौ मीटर दूरी पर जोशी ताल के पास करीब सेमवार तड़के बुलडोजर पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी मे़ करीब 12 वर्ष पूर्व सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में नोटिस जारी की जा चुकी थी, पर इसर संज्ञान नहीं लिया गया। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। एहतियातन कार्रवाई के दौरान किसी को भी मस्जिद की तरफ जाने नहीं दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण हो उसे हटाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में 25 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर, हाथ जोड़े खड़ी रहीं एसडीएम

कल 25 साल पुराने दुर्गा मंदिर को जेसीबी से गिराया था

वहीं नगर के चुंगी चौराहे पर स्थित दुर्गा मंदिर को प्रशासन ने रविवार को प्राइवेट जेसीबी से गिरा दिया। नायब तहसीलदार ने स्वयं ही हथौड़ी और छेनी लेकर मूर्तियों को हटाने की प्रक्रिया की। मूर्तियों को हटाने के बाद दूसरे शक्ति मंदिर में रखवा दिया गया। इसके बाद मंदिर को तोड़ा गया। इस दौरान एसडीएम हाथ जोड़े खड़ी रहीं। मंदिर लगभग 25 साल पुराना है। जिसे सड़क चौड़ीकरण की वजह से हटाया गया है। वहीं मंदिर को तोड़े जाने के समय एडीएम और भारी मात्र में पुलिस बल तैनात रहा।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में जाफर अली शाह की मजार हटाई, मुसलमानों के विरोध के बीच बुलडोजर से सफाई

सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है

कैप्टन मनोज पांडे चौक पर सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। इसी चौराहे से 10-12 मीटर की दूरी पर 25 साल पुराना एक दुर्गा मंदिर है। रविवार की सुबह प्रशासनिक अधिकारी चौराहे पर पहुंचे। जहां नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी ने हथौड़ी-छेनी उठाई और मंदिर के अंदर रखी मूर्तियों को हटाने की प्रक्रिया की। मूर्तियां हटाने के बाद मंदिर को तोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन पालिका के जेसीबी ड्राइवर ने मंदिर तोड़ने से मना किया। ऐसे में प्राइवेट जेसीबी की मदद ली गई और मंदिर को तोड़ दिया गया। मंदिर में स्थापित मूर्तियों को 100 मीटर दूर शक्ति मंदिर में रखवाया गया है। महज 10 मिनट के अंदर मंदिर के ढांचे को गिराने के बाद उसका मलबा भी हटवा दिया गया है।

प्रतिमा को नए स्थान पर स्थापित किया जाएगा

दो दिनों के अंदर प्रतिमा को नए स्थान पर स्थापित कर दिया जाएगा इस कार्रवाई के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम दामिनी एम दास समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। एडीएम नीतीश सिंह ने बताया कि मंदिर के पुजारी और ज्यादातर स्थानीय लोगों की सहमति के बाद ही यह निर्णय लिया गया।

ये भी पढ़ें:यूपी में कटरा-अयोध्या मार्ग के रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा 2 लेन ओवरब्रिज
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today UP Bulldozer Action अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |