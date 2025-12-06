पत्नी से झगड़ाकर दो बच्चों के साथ घर से निकला पति, कुछ देर बाद खेत में मिला तीनों का शव

संक्षेप: यूपी के बिजनौर में दिल दहलाने वाली घटना हुई है। पत्नी से झगड़ाकर दो बच्चों को लेकर पति बाल कटाने चला गया। कुछ देर बाद खेत में तीनों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि झगड़े से आक्रोशित होकर उसने बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी खा लिया है।

यूपी के बिजनौर में हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर खादर में सनसनीखेज घटना हुई है। शनिवार शाम पत्नी से कहासुनी के बाद घर से निकले पति की लाश उसके दोनों बच्चों के साथ खेत में मिली है। पति बच्चों को लेकर बाल कटाने जाने की बात कह कर निकला था। माना जा रहा है कि दोनों बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर खुद भी खा लिया। इसी से तीनों की मौत हो गई। सूचना पर एएसपी देहात प्रकाश कुमार और सीओ चांदपुर देश दीपक सिंह ने घटना की जानकारी ली।

गांव मुबारकपुर खादर निवासी बाबूराम (28 वर्ष) पुत्र रामस्वरूप की ससुराल थाना चांदपुर के गांव अकोंधा में है। तीन दिसंबर को बाबूराम परिवार के साथ ससुराल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहां किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। इससे नाराज बाबूराम पत्नी रीता और बच्चों 5 वर्षीय बेटे देवांश और 3 वर्षीय बेटी हर्षिका को वहीं छोड़कर घर लौट आया था।

शुक्रवार को रीता देवी व बच्चों को बाबूराम का साला जोगेंद्र और साढ़ू दलीप मुबारकपुर खादर छोड़ गए थे। इसके बाद भी बाबूराम और रीता से कहासुनी हो गई थी। बाबूराम शनिवार दोपहर करीब 2 बजे बच्चों को बाल कटवाने का बहाना बनाकर बाहर ले गया। काफी देर बाद भी घर न लौटने पर तलाश शुरू की तो तीनों खेत में बेहोश मिले। परिजन उन्हें तुरंत चांदपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान बाबूराम, बेटे देवांश और बेटी हर्षिका ने दम तोड़ दिया।