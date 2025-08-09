After a quarrel with husband mother committed suicide by jumping into canal along with three children पारिवारिक कलह का खौफनाक अंजाम, मां ने तीन बच्चों के साथ नहर में कूदकर दी जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsAfter a quarrel with husband mother committed suicide by jumping into canal along with three children

पारिवारिक कलह का खौफनाक अंजाम, मां ने तीन बच्चों के साथ नहर में कूदकर दी जान

बांदा में पति से झगड़े के एक महिला ने तीन बच्चों को साथ नहर में कूदकर जान दे दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही इस मामले में मृतका के पति को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

Pawan Kumar Sharma भाषा, बांदाSat, 9 Aug 2025 09:53 PM
यूपी के बांदा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पारिवारिक कलह के बाद एक महिला ने तीन बच्चों को साथ नहर में कूदकर जान दे दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही इस मामले में मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई।

ये दर्दनाक घटना नरैनी कोतवाली क्षेत्र का है। जहां पति से झगड़े के बाद शनिवार को एक महिला ने तीन बच्चों के साथ केन नहर में कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ने शिवराज ने बताया कि शनिवार सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि रिसौरा गांव के अखिलेश आरख की 30 साल की पत्नी रीना अपने तीन मासूम बच्चों हिमांशु, अंशी और प्रिंस के साथ घर से लापता हो गई।

पुलिस और परिजन खोजबीन कर ही रहे थे कि दोपहर बाद गांव से करीब एक किलोमीटर दूर केन नहर के किनारे महिला के कंगन और बच्चों के कुछ कपड़े रखे मिले। नहर में कूदने की आशंका के चलते केन नहर का पानी बंद करवाकर ग्रामीण गोताखोर और पुलिस ने जाल लगवाकर सभी की तलाश की। करीब चार बजे शाम को महिला और उसके तीनों बच्चों के शव महिला के शरीर से बंधे हुए बरामद हुए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

एएसपी ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया कि शुक्रवार व शनिवार की रात रीना और उसके पति अखिलेश का झगड़ा हुआ था, इसके बाद करीब तीन बजे तड़के महिला अपने तीनों बच्चों के साथ घर से निकल गई थी। महिला का पति और गांव वाले सुबह से ही उनकी तलाश कर रहे थे उनके न मिलने पर दोपहर में पुलिस को सूचित किया था। वहीं पुलिस महिला के पति अखिलेश को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ कर रही है।

