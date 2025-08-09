पारिवारिक कलह का खौफनाक अंजाम, मां ने तीन बच्चों के साथ नहर में कूदकर दी जान

बांदा में पति से झगड़े के एक महिला ने तीन बच्चों को साथ नहर में कूदकर जान दे दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही इस मामले में मृतका के पति को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

ये दर्दनाक घटना नरैनी कोतवाली क्षेत्र का है। जहां पति से झगड़े के बाद शनिवार को एक महिला ने तीन बच्चों के साथ केन नहर में कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ने शिवराज ने बताया कि शनिवार सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि रिसौरा गांव के अखिलेश आरख की 30 साल की पत्नी रीना अपने तीन मासूम बच्चों हिमांशु, अंशी और प्रिंस के साथ घर से लापता हो गई।

पुलिस और परिजन खोजबीन कर ही रहे थे कि दोपहर बाद गांव से करीब एक किलोमीटर दूर केन नहर के किनारे महिला के कंगन और बच्चों के कुछ कपड़े रखे मिले। नहर में कूदने की आशंका के चलते केन नहर का पानी बंद करवाकर ग्रामीण गोताखोर और पुलिस ने जाल लगवाकर सभी की तलाश की। करीब चार बजे शाम को महिला और उसके तीनों बच्चों के शव महिला के शरीर से बंधे हुए बरामद हुए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।