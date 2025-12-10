लव मैरिज के बाद किसी और से संबंध बनाने लगी पत्नी, वीडियो बनाकर पति ने लगाई फांसी

संक्षेप: यूपी के वाराणसी में प्यार और साथी के धोखा देने से परेशान एक युवक ने जान दे दी है।फांसी लगाकर मौत को गले लगाने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया और लव मैरिज करने वाली पत्नी पर किसी अन्य युवक से अवैध संबंध का आरोप लगाया।

वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के बनकट गांव में दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई है। 30 वर्षीय राहुल मिश्र ने अपने टिन शेड के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मरने से पहले राहुल ने अपने मोबाइल में एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर धोखा देने और बेवफाई का आरोप लगाया। कहा कि लव मैरिज उससे करने के बाद पत्नी किसी अन्य युवक से अवैध संबंध बना रही है। पुलिस ने जान देने वाले युवक की पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बनकट गांव के रहने वाले राहुल मिश्र ने करीब पांच साल पहले लखनपुर की संध्या सिंह से प्रेम विवाह किया था। दोनों को डेढ़ साल का बेटा भी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद राहुल की पत्नी संध्या के व्यवहार में बदलाव आने लगा और राहुल को उसके अवैध संबंध का पता चला।

बताया जाता है कि सोमवार को राहुल अपनी पत्नी और बच्चे को लेने के लिए अपनी ससुराल गया था। वहां राहुल का सामना पत्नी संध्या और उसके कथित प्रेमी शुभम सिंह उर्फ डेंजर से हुआ। राहुल ने आरोप लगाया कि वहां पर पत्नी संध्या और शुभम सिंह ने मिलकर उस पर तलाक देने का दबाव बनाया। इस दौरान पत्नी की मां मांडवी सिंह भी उनका साथ दे रही थीं। इसी बात पर राहुल बुरी तरह से नाराज और आहत होकर वापस अपने घर बनकट लौट आया।

मरने से पहले बनाया वीडियो घर लौटने के बाद तनाव और सदमे में आकर राहुल ने मंगलवार सुबह आत्महत्या करने का फैसला किया। फांसी लगाने से ठीक पहले उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया। इसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार तीन लोगों को ठहराया।

वीडियो में राहुल ने स्पष्ट रूप से कहा कि शुभम सिंह उर्फ डेंजर का मेरी पत्नी से अवैध संबंध है। मैं अब आत्महत्या करने जा रहा हूं। इस घटना की जिम्मेदारी मेरी पत्नी संध्या सिंह, सास मांडवी सिंह, और प्रेमी शुभम सिंह की होगी।